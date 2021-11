Covid-19 sertifikāts drošai darba videi

Valsts kanceleja atgādina par pienākumu no 15. novembra publiskajā sektorā nodarbinātajiem uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

“Kā jebkurā sadzīves jomā, arī darba vidē mums ikvienam jātiecas samazināt Covid-19 izplatības riskus, lai kopīgi cīnītos pret pandēmijas negatīvo ietekmi uz visu sabiedrību. Jāatceras, ka būtiskākais ierocis cīņā ar pandēmiju ir vakcīna pret Covid-19, kas samazina gan vīrusa pārneses iespēju, gan smagas slimības vai nāves risku gadījumos, kad vīrusam tomēr ir izdevies inficēt kādu no mums. Darba vide un ar to saistītā mobilitāte un pulcēšanās diemžēl ir tie apstākļi, kas veicina vīrusa izplatību. Dodoties uz darbu klātienē, tiekoties ar kolēģiem, klientiem, sadarbības partneriem un citām personām, kā arī atgriežoties mājās no darba, mēs sevi pakļaujam būtiskam riskam satikt kādu inficētu personu,” saka Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītājas vietniece Zane Berķe.

Lai mazinātu iespēju inficēties pašiem un inficēt citus, visiem nodarbinātajiem, kuri strādā vai dienesta pienākumus pilda valsts, pašvaldību iestādēs, kā arī to kapitālsabiedrībās, ir noteikts pienākums no 15. novembra uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Šis pienākums attiecināms arī nodarbinātajiem, kuri veic darba pienākumus vai pilda publiskās pārvaldes funkcijas, nebūdami iestādes darbinieki, piemēram, ārpakalpojuma sniedzējiem.

Jāņem vērā, ka darba pienākumu pildīšanai derīgs ir arī Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, taču tā derīguma termiņš ir 180 dienas pēc Covid-19 testa veikšanas, kura rezultāts ir pozitīvs. Prasība darba pienākumus veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ir spēkā visu pandēmijas laiku, kura ilgums vēl joprojām nav prognozējams. Līdz ar to vakcinācija pret Covid-19 ir būtiskākais nosacījums, lai ne tikai varētu pilnvērtīgi pildīt darba pienākumus, bet arī saīsinātu vīrusa izplatības intensitāti Latvijā. Pandēmijas beigas nozīmētu visu ierobežojumu atcelšanu un brīvas iespējas klātienē pulcēties, mācīties, strādāt un izklaidēties. Jau no 15. novembra tiem, kuri uzrādīs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, būs plašākas iespējas klātienes izglītībai, saņemt pakalpojumus un iepirkties klātienē, kā arī apmeklēt kultūrvietas.

Gadījumos, kad nodarbinātais ir pieņēmis lēmumu nepabeigt vakcinācijas procesu un nevarēs uzrādīt arī Covid-19 pārslimošanas sertifikātu, darba devējam būs jāatstādina nodarbinātais no pienākumu pildīšanas. Jāņem vērā, ka ir personas, kuras objektīvu veselības iemeslu dēļ nevar pagaidām vakcinēties. Šos gadījumus izvērtē klīniskās universitātes slimnīcas speciālists vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīlijs, kas nosaka vakcinācijas atlikšanas termiņu.

Prasība attiecas arī uz privātajā sektorā nodarbinātajiem. Tiem, kuri darba pienākumus veic klātienē un nonāk tiešā saskarsmē ar klientiem, ir pakļauti inficēšanās riskam vai nodrošina uzņēmuma darbības nepārtrauktību, no 15. novembra būs jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

“Latvijas ekonomikas izaugsmi un sabiedrības kopējo labklājību būtiski ietekmē lielais saslimušo iedzīvotāju īpatsvars un slimības ierobežošanai noteiktie drošības pasākumi. Lielākoties ar Covid-19 slimo un slimnīcās nonāk tieši nevakcinētie iedzīvotāji, kuru liktenis izšķiras pie plaušu ventilācijas aparāta. Tāpēc no 15. decembra privātajā sektorā arī visiem pārējiem, kuri darba pienākumus veic klātienē (arī individuāli, piemēram, mežistrādē un lauksaimniecībā nodarbinātajiem, kravas transportlīdzekļu vadītājiem, apkopējiem, sargiem u.tml.), tos varēs pildīt, uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Vienlaikus, kamēr Covid-19 pandēmija turpina savu nāvējošo uzvaras gājienu, šobrīd jo sevišķi Baltijas valstīs, atgādinām, ka attālinātais darbs ir prasība visiem, kuru darba specifika ļauj pildīt pienākumus no savas dzīvesvietas. Pateicamies visiem, kuri ir pieņēmuši lēmumu vakcinēties un to ir īstenojuši! Tos, kuri vēl plāno pieteikties vakcīnai pret Covid-19, aicinām nekavēties un izmantot kādu no iespējām pieteikties vakcīnai: manavakcina.lv ; tālrunis 8989; sazinoties ar ārstniecības iestādēm, kas nodrošina vakcināciju; sazinoties ar savu ģimenes ārstu. Vakcīnu var saņemt arī lielākajos tirdzniecības centros un apmeklējot kādu no izbraukuma vakcinācijas punktiem , par kuriem ik nedēļu informē Nacionālais veselības dienests,” saka Z.Berķe.