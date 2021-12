Darba pienākumus klātienē varēs pildīt tikai pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 izgājušas personas

No šodienas darba pienākumus klātienē jebkurā nozarē pildīt varēs tikai pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 izgājušas personas, liecina valdības iepriekš apstiprinātais rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Vienlaikus no šodienas personām, kuras ir pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu, obligāti vēl nav nepieciešams derīgs Covid-19 sertifikāts, kas nozīmē - persona otro vakcīnu var būt saņēmusi arī, piemēram, vakar.

Pienākums vakcinēties attiecas arī uz tiem nodarbinātajiem, kuri nav tiešā saskarsmē ar klientiem un kuriem ir mazāks risks inficēties, taču, kuri strādā klātienē jeb ārpus savas dzīvesvietas.

Tāpat šodien Covid-19 vakcinācijas sertifikāta gala iegūšanas termiņš ir publiskajā sektorā strādājošajiem, kuriem darba pienākumu pildīšanai - klātienē vai attālināti - prasība par pilna vakcinācijas kursa pret Covid-19 iziešanu spēkā stājusies jau 15.novembrī.

Tādi paši nosacījumi attiecas arī uz privātajā sektorā nodarbinātajiem, kuri darba pienākumus privātajā sektorā veic klātienē un nonāk tiešā saskarsmē ar klientiem, ir pakļauti inficēšanās riskam vai nodrošina uzņēmuma darbības nepārtrauktību.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka līdz 12.decembrim pret Covid-19 vakcinēti 962 763 Latvijas strādājošie, kas veido 94 % no kopējā nodarbināto skaita.

Skaitliski lielākais pret Covid-19 nevakcinēto personu skaits starp nozarēm ir transportā un uzglabāšanā, kur līdz 12.decembrim vakcinēti nebija apmēram 14 600 strādājošie jeb aptuveni 19 % no nozarē strādājošajiem, otrdien valdības sēdes laikā pauda Ekonomikas ministrijas pārstāvis Jānis Salmiņš.

Tāpat apmēram 10 700 jeb 15 % nozares darbinieku vakcinēti nav būvniecībā, 8500 jeb 16 % no nozarē strādājošajiem - profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu jomā, 7600 jeb 26 % no nozarē strādājošajiem - mākslas, izklaides un atpūtas jomā, kā arī apmēram 6800 jeb 6 % no nozarē strādājošajiem - apstrādes rūpniecības jomā.

Operāciju ar nekustamo īpašumu jomā pašlaik nevakcinēti pret Covid-19 vēl ir apmēram 4900 cilvēki jeb 14 % no nozares darbiniekiem, tirdzniecībā - apmēram 2500 jeb 2 %, enerģētikas jomā - apmēram 2400 jeb 21 % no nozares darbiniekiem, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā - apmēram 2200 darbinieki jeb 5 % no nozarē strādājošajiem. Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā vakcīnu nav saņēmuši apmēram 1800 cilvēki jeb 4 % no nozarē strādājošajiem.