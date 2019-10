Deputāti un ministri nedrīkstēs saņemt atalgojumu par amatiem biedrībās vai sociālajos uzņēmumos

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas Saeimas deputātiem liegs saņemt atalgojumu par amatiem biedrībās, nodibinājumos vai sociālajos uzņēmumos, aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā.

Grozījumi tādu pat liegumu paredz Ministru prezidentam un viņa biedram, ministriem, īpašu uzdevumu ministriem un parlamentārajiem sekretāriem.

Šāds nosacījums nepieciešams, lai novērstu interešu konfliktu, jo minētajām organizācijām var būt arī saimnieciski vai citi mērķi, kas var ietekmēt valsts amatpersonas amata pienākumu veikšanu, teikts likuma izmaiņu anotācijā.

Sabiedrībai ne vienmēr ir iespējams uzzināt, kā tiek finansētas biedrības, tajā skaitā arī tās, no kurām finansējumu saņem augstākās valsts amatpersonas. Līdz ar to pastāv risks, ka valsts amatpersona saņem atalgojumu no organizācijām, kuru darbība ir pretrunā Latvijas interesēm vai kuru pārstāvniecība tiek slēpti lobēta, iepriekš norādīja komisijas priekšsēdētāja Juta Strīķe (JKP).

Salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošo regulējumu likumā turpmāk būs noteikts, ka minētajām amatpersonām būs tiesības ieņemt amatu sociālajā uzņēmumā. Pašlaik šādu amata apvienošanas tiesību deputātiem nav.

Pieņemtie likuma grozījumi stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā.