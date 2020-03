Desmit ieteikumi, lai putnu vērošana izdotos

Tuvojoties Putnu dienu mēnesim – aprīlim – , Latvijas Ornitoloģijas biedrība atgādina, ka putnu vērošanai jābūt ne vien aizraujošai, bet arī putniem un cilvēkiem drošai nodarbei. Uzsākot īstenot Latvijā šī gada starptautisko projektu bērniem “Dzīvais pavasaris”, Latvijas Ornitoloģijas biedrība mudina iepazīties un ievērot tā sagatavotos ieteikumus, lai kļūtu par labu putnu vērotāju jau no mazotnes.

1. Izvēlies piemērotu apģērbu

Diez vai kāds ierodas skolā pidžamā vai dodas spēlēt tenisu uzvalkā: katrai aktivitātei ir savs piemērots apģērbs. Dodoties vērot putnus, ieteicams izvēlēties tumšu vai dabas toņu apģērbu, lai putns tik drīz nepamanītu cilvēku. Turklāt neatkarīgi no tā, kādi laikapstākļi ir ārā, jāpārliecinās, ka līdzi ir tāds apģērbs, kas ļaus justies silti, ērti un sausumā. Nereti putnu vērošana izvēršas ilgāka par sākotnēji iecerēto.

2. Sapako putnu vērotāja mugursomu

Putnu vērotājs nedosies dabā bez pamatlietām savā somā: tur noteikti būs binoklis, blociņš un rakstāmrīks novērojumu piezīmēm un, protams, putnu noteicējs. Lai putnu sugu atpazīšana dabā veiktos raitāk, ir vērts jau mājās izšķirstīt putnu noteicēju, iepazīstoties ar tā uzbūvi, terminoloģiju. Blociņā vēlams pierakstīt datumu, vietu, laiku un novērotos putnus, par kuriem pēc tam ziņot dabas novērojumu portālā www.dabasdati.lv . Līdzi ieteicams ņemt arī dzeramo ūdeni un vieglas uzkodas. Līdzi var ņemt arī fotoaparātu, taču ieteicams to izmantot bez zibspuldzes, lai neiztraucētu putnus.

3. Izvairies no putnu iztraucēšanas

Ja putnu vērotājs būtu 8000 kilometru veikušās dzeguzes vietā, kas atlidojusi no kādas tālas Āfrikas valsts uz Latviju, nupat nolaidusies uz zara, izsalkusi un nogurusi, diez vai būtu prieks pēkšņi sadzirdēt skaļu ļaužu pūli, kas tuvojas šai vietai. Neskatoties uz to, cik aizraujoša ir putnu vērošana, vienmēr jāpatur prātā, ka putna drošība un labklājība ir pirmajā vietā. Pārbiedēts putns var pārtraukt meklēt sev barību, barot mazuļus un atpūsties, ja būs iztramdīts. Ieteicams iet uzmanīgi, runāt klusi, izslēgt skaņu mobilajām ierīcēm un netuvoties pārāk tuvu putnam. Lai to redzētu, ir paredzēts binoklis. Svarīgākais ir atrast labu vietu sēdēšanai, būt pacietīgam un ļaut putnam pašam tuvoties putnu vērotājam. Vērot putnu, kas nav iztramdīts, ir krietni aizraujošāk.

4. Liec mieru putnu ligzdām

Ja stāsts ir par putnu ligzdošanas vietām, ir īpaši svarīgi ievērot attālumu no tām. Iztraucējot ligzdas dzīvi, putni var pēkšņi doties prom ne tikai nepabarojuši savus mazuļus, bet pat pakļaujot to dzīvības briesmām, radot plēsēju uzbrukuma risku neaizsargātai ligzdai. Ja cilvēks pārāk ilgi uzturas pie ligzdas, putns no satraukuma var ligzdu pamest pavisam. Labākais, ko putnu vērotājs var darīt ieraugot ligzdu, ir klusi doties tālāk.

5. Izmanto putnu vērošanas torņus

Putnu vērošanas vietas un torņi ir lieliska izvēle, kas ļaus putnu vērotājam redzēt putnus, neatklājot putnam savu klātbūtni. Vienlaikus šīs vietas ir labs patvērums no tiešas saules vai lietainā un vējainā dienā. Sarakstu ar Latvijas teritorijā pieejamajiem putnu vērošanas torņiem iespējams izskatīt vietnē www.tornucinas.lv sadaļā “Karte”.

6. Ievēro noteikumus

Neatkarīgi no tā, vai cilvēks dodas vakariņās pie drauga vai vērot putnus, ir svarīgi būt labam ciemiņam. Ieteicams cieņpilni uzvesties vietās, kuras tiek apmeklētas, tai skaitā, aizvērt vārtiņus, ja tādi ir, turēties uz iemītām takām, nepārkāpt privātīpašuma robežu.

7. Neatstāj nekādas pēdas

Dodoties putnu vērošanas gaitās, vērts paturēt prātā domu, ka nedrīkst neko ņemt un nedrīkst neko atstāt. Nekādā ziņā nedrīkst piesārņot vietas, nesot visus pašradītos vai pamanītos atkritumus līdzi, un nav pieļaujama novirzīšanās no takām, jo tas var apdraudēt mājvietu tam putnam, ko pats cenšas novērot.

8. Lūkojies uz putniem visur

Līdzko cilvēks sākt pievērst uzmanību putniem, viņš pamana, ka tie ir visur, tostarp, pilsētā. Izlemjot uzsākt putnu vērotāja gaitas ieteicams paturēt prātā arī tādas vietas kā pilsētas parkus, kapsētas, kanālus, jumtus un citas vietas, kuras var kļūt par vērtīgām novērojumu vietām. Savukārt uz balkona malas vai aiz loga izvietota putnu barotava sniegs iespēju vērot putnus, pat neizejot no mājām.

9. Nav putnu? Nav problēmu!

Sliktās dienas gadās pat pieredzējušiem putnu vērotājiem. Pat tad, ja izvēlētajā vietā un laikā nav redzami putni, ir vērts pievērst uzmanību zīmēm, ko tie ir atstājuši šai apkaimē, piemēram, pēdām, spalvām, pat barības pārpalikumiem, un censties tās atklāt, noskaidrojot putnu, kurš tās ir atstājis. Tāpat, ja putns nav redzams, ieteicams pārliecināties, vai tas nav arī dzirdams. Ja putna balss ir dzirdama, ir vērts to ierakstīt un vēlāk noskaidrot, kam tā pieder.

10. Iedvesmo arī citus

Vērojot putnus, jāņem vērā, ka arī garāmgājējiem var rasties interese par putnu vērošanu. Tā ir iespēja iedvesmot šai nodarbei arī citus, vienlaikus, augot interesei par putniem, sabiedrībā var augt gan cieņa, gan izpratni par dabu, tostarp, putniem.

“Dzīvais pavasaris” ir starptautisks projekts, kura mērķis ir radīt bērnos interesi par putniem un to aizsardzību, ļaujot piedzīvot putnu migrācijas burvību pašu acīm un kura 2020. gada tēma ir kā kļūt par labu putnu vērotāju.

Projekta būtība ir bērniem, viņu ģimenēm, draugiem, skolotājiem Eiropā, Āzijā un Āfrikā vairot izpratni par gājputnu sugu aizsardzības nepieciešamību, mudinot tos pašiem vērot putnus un ziņot par gājputnu – baltā stārķa, bezdelīgas, svīres, dzeguzes, bišu dzeņa, krastu čurkstes un smilšu tārtiņa – novērojumiem.

Projektu jau desmito gadu koordinē starptautiskā dabas aizsardzības organizāciju savienība “BirdLife International”, ko Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Projekta īstenošanu jau otro gadu finansiāli atbalsta “BirdLife International” sadarbības partneris – starptautiskais uzņēmums “HeidelbergCement”. Plašāk: www.springalive.net .

Par Latvijas Ornitoloģijas biedrību

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir lielākā dabas organizācija Latvijā, kura pateicoties vairāk nekā 600 biedriem, veic savvaļas putnu izpēti un tiecas saglabāt to dzīvotnes Latvijā, rūpējoties par dabas daudzveidību cilvēku un putnu labklājības vārdā. Par putnu daudzveidību iestājas kopš 1985. gada. Izdod vienīgo žurnālu par putniem latviešu valodā “Putni dabā”. Ir starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas “BirdLife International” pārstāvis Latvijā. Plašāk: www.lob.lv un Facebook.com/LOB.LV.