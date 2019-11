“DiscoverEU” piedāvā 18 gadīgiem jauniešiem apceļot Eiropu

Ikviens jaunietis Latvijā, kuram līdz šī gada 31. decembrim paliek 18 gadu, aicināts pieteikties Eiropas Savienības (ES) iniciatīvai “DiscoverEU”, kura piedāvā iespēju bez maksas ceļot pa visu Eiropu, informē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA).







Pieteikšanās “DiscoverEU” norisināsies Eiropas Jaunatnes portālā https://europa.eu/youth/discovereu_lv, un tā sāksies jau 7. novembrī (noslēgsies 28. novembrī).







“Šī ir ceturtā reize, kad visā Eiropā tiek īstenota “DiscoverEU” iniciatīva. Ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu jaunieši ne tikai apceļo Eiropu, bet arī mācās patstāvīgi plānot un organizēt ceļojumu. Tie jaunieši, kas ar “DiscoverEU” atbalstu ir apceļojuši Eiropu, atzīst, ka tā ir bijusi neaizmirstama pieredze, kurā var iepazīt citu valstu kultūru un tradīciju daudzveidību, pilnveidot savas zināšanas un prasmes sarunāties svešvalodā, kā arī iepazīties ar cilvēkiem no visas Eiropas,” stāsta Dita Usāre, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja.







Galvenokārt ceļošana notiks ar vilcienu. Bet ceļošanas karte ļaus izmantot arī citus transporta līdzekļus, piemēram, autobusus.





“DiscoverEU” jauniešiem atmaksā ceļa izmaksas. Ēdināšana un dzīvesvieta jāsedz pašiem.





Kopš pirmās “DiscoverEU” kārtas, kas notika 2018. gada jūnijā, ceļošanas biļetes ir piešķirtas gandrīz 50 000 jauniešu no visas Eiropas. No Latvijas ar “DiscoverEU” atbalstu pa Eiropu ceļojuši 192 jaunieši. Šajā kārtā no Latvijas ceļojumos pa Eiropu varēs doties 76 jaunieši. Tie jaunieši, kuri šajā “DiscoverEU” kārtā saņems iespēju apceļot Eiropu, savus ceļojumus varēs īstenot no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. oktobrim. Ceļojums varēs ilgt no vienas līdz 30 dienām.







Lai pieteiktos, jaunietim:





jābūt dzimušam laikā no 2001. gada 1. janvāra (ieskaitot) līdz 2001. gada 31. decembrim (ieskaitot);





jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim;





jaunietim jābūt gatavam kļūt par “DiscoverEU” vēstnieku;





jaunietim jāsniedz savi personas dati un plašāka informācija par plānoto ceļojumu. Jāatbild uz pieciem jautājumiem (ar atbilžu variantiem) par Eiropas kultūru un dažādību, kā arī ES iniciatīvām jaunatnes jomā, kā arī jāatbild uz papildjautājumu.

Konkursa pieteikumus vērtēs un programmas dalībniekus izvēlēsies vērtēšanas komisija. Plānots, ka ar tiem jauniešiem, kuri saņems iespēju bez maksas apceļot Eiropu, sazināsies 2020. gada janvāra vidū.







“DiscoverEU” iniciatīvai aicināti pieteikties arī 18 gadus vecie jaunieši, kuriem ir invaliditāte. Ceļojuma veikšanai Eiropas Komisija nodrošinās papildu atbalstu.







Plašāk par pieteikšanos https://europa.eu/youth/Discovereu_lv.







Ja jaunieši vēlas uzzināt pieredzi no citiem jauniešiem, kuri jau izmantojuši “DiscoverEU” iespējas, var ieskatīties Facebook “DiscoverEU” jauniešu grupā (https://www.facebook.com/groups/245370079553195/).

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.