Eiropas diena Latvijā 2020 – solidaritātes un Šūmana deklarācijas 70. gadadienas zīmē

Viens no Eiropas Savienības dibinātājiem Roberts Šūmans pirms 70 gadiem uzrakstītajā deklarācijā teica: “Eiropu neizveidos uzreiz vai saskaņā ar vienotu plānu. To veidos konkrēti sasniegumi, kas pirmām kārtām radīs de facto solidaritāti.” Laikā, kad visa pasaule cīnās ar COVID-19 pandēmiju, solidaritāte un savstarpējs atbalsts ir kļuvuši par Eiropas Savienības vadmotīvu. Eiropas diena iezīmē arī svarīgus Eiropas Savienības attīstības jautājumus.

Svinēsim Eiropas dienu, paužot atzinības vārdus un cieņu visiem eiropiešiem, kas klātienē un attālināti, bet tomēr plecu pie pleca, cīnās, lai izvestu Eiropu no krīzes. Eiropas dienā atcerēsimies par ES galvenajām vērtībām, tostarp, mieru, brīvību, likuma varu, demokrātiju.

Šajā Eiropas dienā saudzēsim viens otru un svinēsim katrs savās mājās, piedaloties Eiropas eksāmenā un citās aktivitātēs!





EIROPAS EKSĀMENS

Norises laiks: no 7. maija 8:00 līdz 9.maija 21:00

Iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latviju un Eiropu un laimēt vērtīgas balvas, tiešsaistē aizpildot aizraujošu testu. Eiropas eksāmena mērķis ir veicināt ikviena Latvijas iedzīvotāja zināšanas par ES un tās dienaskārtībā esošajām prioritātēm, svinot Eiropas dienu 9. maijā.

Eksāmens tiek piedāvāts skolām trīs klašu grupās: 5.–6. klase, 7.–9. klase un 10.–12. klase; savukārt pieaugušie asināt prātu varēs, atbildot uz testa jautājumiem trīs grūtības pakāpēs.

Pērn Eiropas eksāmenā piedalījās 19 182 dalībnieku. Aicinām ikvienu pārbaudīt zināšanas par Eiropas jautājumiem, piedaloties Eiropas eksāmenā!

Kam paredzēts? Skolēniem un jauniešiem, ģimenēm, ikvienam interesentam

Kā piedalīties? Tiešsaistē www.esmaja.lv

Seko un dalies Facebook, Instagram vai Twitter: www.facebook.com/EiropasEksamens #EiropasEksāmens #EiropasDiena #EuropeDay





EIROPAS DZIMŠANAS DIENA (RĪGATV 24)

Norises laiks: 9. maijs, 13:00-15:00

Eiropas dienai veltīta pārraide RīgaTV 24. Raidījuma viesi klātienē un tiešsaistē dalīsies ar stāstiem par dzīvi Latvijā un Eiropā, diskutēs par to, kur slēpjas ES spēks un runās par citām ar Eiropu saistītām tēmām. Ar diskusiju palīdzību sarunās satiksies visdažādākās personības, lai atskatītos uz Eiropas veidošanos, atcerētos ilgstoša miera, labklājības un solidaritātes aizsākumu, un runātu par vērtībām, kas mūs vieno ik dienas. Pasākumu bagātinās Latvijā pazīstami mūziķi.

Aicinām nepalaist garām šo īpašo Eiropas dienai veltīto raidījumu!

Kam paredzēts? Ikvienam interesentam

Norises vieta: TV24

Seko un dalies Facebook, Instagram vai Twitter: #EiropasDiena #EUsolidarity and #StrongerTogether





IZSTĀDE "EIROPA UN EIROPIEŠI 1950 – 2020. ŠŪMANA DEKLARĀCIJAS 70. GADADIENA"

Norises laiks: no 7. maija

Par godu Šūmana deklarācijas 70. gadadienai, ES vēstures arhīvs “Eiropas Universitātes institūts” Florencē ir sagatavojis izstādi par Eiropu un eiropiešiem no 1950. gada līdz mūsdienām. Virtuālajā izstādē varēs apskatīt galvenos pagrieziena punktus Eiropas Savienības veidošanas procesā.

Norises vieta: www.esmaja.lv, https://www.flickr.com/photos/esmaja/

Seko un dalies Facebook, Instagram vai Twitter: #EiropasDiena #EuropeDay #EUsolidarity #StrongerTogether



EIROPAS DIENA – SPĒCĪGI KINO STĀSTI NO MAZĀM VALSTĪM

Norises laiks: no 8. maija 21:00 līdz 10. maijam

Svinot Eiropas dienu, tiešsaistē 48 stundu laikā no 8.maija plkst. 21:00 būs iespējams noskatīties četras starptautiskos festivālos atzītas Radošā Eiropa MEDIA atbalstītas filmas no piecām Eiropas valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas un Horvātijas. Repertuārā iekļautas filmas: “Nakts dzīve” (Nightlife) (Slovēnija, Bosnija un Hercegovina, Ziemeļmaķedonija), “Laika tilti” (Bridges of Time) (Latvija, Lietuva, Igaunija), “Saule augstu debesīs” (The High Sun) (Horvātija, Slovēnija, Serbija), “Lomu spēles” (The Pretenders) (Igaunija, Latvija, Lietuva). Pasākumu organizē Radošā Eiropa MEDIA biroji Horvātijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Slovēnijā. Pievienojies kino ceļojumā un baudi Eiropas kino pērles!

Kam paredzēts? Ikvienam interesentam

Kur uzzināt vairāk? http://www.mediadesklatvia.eu/specigi-stasti-no-mazam-valstim/

Seko un dalies Facebook, Instagram vai Twitter: #EiropasDiena #EuropeDay



EIROPAS MŪZIKAS DIENA

Norises laiks: no 9. maija 15:00

Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojs Francijā sadarbībā ar Europavox organizē tiešsaistes mūzikas festivālu, kas sāksies 9. maijā plkst. 13:00 un ilgs 12 stundas. To varēs redzēt tiešraidē Facebook. Mākslinieki no katras dalībvalsts uzstāsies no savām mājām, pirms tam sniedzot īsu interviju un iepazīstinot ar sevi. Kas pārstāvēs Latviju šajā festivālā? Uzzini to, pieslēdzoties festivāla norisei Facebook, un izbaudi Eiropas kultūras daudzveidību!

Kam paredzēts? Ikvienam interesentam

Kur uzzināt vairāk? https://www.facebook.com/events/277040146661966/

Seko un dalies Facebook, Instagram vai Twitter: https://www.facebook.com/events/277040146661966/ #EiropasDiena #EuropeDay #EUsolidarity #StrongerTogether



EIROPAS GRUPU UN KORU ANSAMBLIS “ODA PRIEKAM”

Norises laiks: 9. maijs

Par godu Eiropas dienai Eiropas Komisijas pārstāvniecība Itālijā radījusi projektu, kur Eiropas mūziķi un koristi apvienojušies skaņdarbā “Oda priekam”, lai visiem Eiropas pilsoņiem nosūtītu savus sveicienus un cerības vēsti. Video dažādās Eiropas valstīs translēs gan televīzijas kanālos, gan sociālajos medijos.

Kam paredzēts? Ikvienam interesentam

Kur uzzināt vairāk? Bands and Choirs 4Europe, https://www.bandsandchoirs4europe.eu/index.php/en/

Seko un dalies Facebook, Instagram vai Twitter: #EiropasDiena #EuropeDay #EUsolidarity, #StrongerTogether



"ES MĀJAS" TIEŠSAISTES NODARBĪBA SKOLĒNIEM

Norises laiks: 8. maijs

Preiļu Valsts ģimnāzijas skolēni 8. maijā piedalīsies virtuālā Eiropas Savienības mājas vizītē, kuras laikā iepazīsies ar Eiropas Savienības vēsturi, tās vērtībām un galveno institūciju darbu un struktūru. Skolēni par Eiropā aktuālāko šobrīd varēs diskutēt ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i. Andri Kužnieku.

Šobrīd ikvienai skolai ir iespēja pieteikties virtuālām ES mājas vizītēm par šādām tēmām - ievads ES budžetā un naudas lietās, solidaritāte, klimata pārmaiņas un demokrātija. Nodarbības ir bezmaksas, ilgums – apmēram pusotra stunda.

Kam paredzēts? Skolēniem un studentiem

Kur uzzināt vairāk? https://esmaja.lv/lv/projekti/grupu-nodarbibas-es-maja

Seko un dalies Facebook, Instagram vai Twitter: #EiropasEksāmens #EiropasDiena #EuropeDay #EUsolidarity #StrongerTogether





EIROPAS PARLAMENTA EIROPAS DIENA TIEŠSAISTĒ

Norises laiks: 9. maijs

Lai atzīmētu Eiropas dienu un Šūmaņa deklarācijas 70. gadadienu, Eiropas Parlaments rīko atvērto durvju dienu “paliec mājās”, lai virtuāli atvērtu durvis visiem interesentiem, piedāvājot plašu programmu vairākos EP plašsaziņas līdzekļu kanālos. Šogad galvenā uzmanība tiek pievērsta ES pilsoņiem, īpaši tiem, kas tieši palīdz krīzes situācijā, kā arī pilsoņu informēšanai par ES solidaritāti un debatēm par to, reaģējot uz COVID-19 pandēmiju. Aicinām arī apmeklēt tiešsaistes izstādi "Šūmaņa deklarācijas 70. gadadiena. 1950. gada 9. maijs", kas atspoguļo deklarācijas vēsturi un tā ir pieejama visās 24 ES valodās.

Kur atrast? seko EP lapā Facebook pasākums un apmeklē Šūmaņa deklarācijas izstādi.

Seko un dalies Facebook, Instagram vai Twitter: #EiropiešiPretCovid19 #EiropasDiena #EuropeDay #EUsolidarity #StrongerTogether



EIROPAS PARLAMENTA VĒSTNIEKU SKOLA

Norises laiks: pastāvīgi

Tavas skolas iespēja pievienoties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (EPAS) programmai jaunajā mācību gadā. Tā ietver skolotāju seminārus, mācību materiālus, debates un atklātās stundas, t.sk. iespēja Tavai klasei doties uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā EUROSCOLA projekta ietvaros.

Gandrīz 70 EP Vēstnieku skolas šogad iesaistās Eiropas dienas aktivitātēs, tās aicina citus un pašas piedalās Eiropas eksāmenā. Skolas, kas ieplānojušas Eiropas dienas aktivitātes, tiek aicinātas to atzīmēt kopējā aktivitāšu vietnē Facebook un Instagarm un iedvesmoties savstarpēji.

Kam paredzēts? vecāko klašu skolēniem un skolotājiem

Kur atrast? mājas lapā un Facebook grupā

Seko un dalies Facebook , Instagram vai Twitter : #mesesamkopa



“LATVIJAS INTERESES EIROPAS SAVIENĪBĀ”

Norises laiks: 8. maijs

Iznāk jaunākais žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” numurs, kas veltīts šī brīža aktualitātēm. Šī numura žurnāla tēmas: ES prioritātes, daudzgadu budžets, tiesiskums, dezinformācijas, reģionalizācijas un aizsardzības jautājumi, kā arī EK pasākumi cīņai pret Covid-19 un iniciatīvas ekonomikas atjaunošanai. Žurnāls tiek izdots kopš 2011.gada maija. Tas ir analītisks izdevums, kurā savu ekspertīzi Eiropas Savienības jautājumos sniedz ES politikas pētnieki un speciālisti. Žurnāls iznāk četras reizes gadā gan drukātā, gan elektroniskā formātā.

Kam paredzēts? Ikvienam interesentam

Kur uzzināt vairāk? https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/zurnals-latvijas-intereses-eiropas-savieniba

Seko un dalies Facebook, Instagram vai Twitter: #EiropasDiena #EUsolidarity and #StrongerTogether





VITAMĪNS ES

Norises laiks: pastāvīgi

Vitamīns ES materiālu kopa tiek ik gadu papildināta un atjaunota. Tā ļauj daudzveidīgi un saistošā veidā izzināt Eiropu, kā arī palīdz pasniedzējiem bagātināt dažādu mācību priekšmetu stundu saturu visu gadu. Ieteikumi darbam un materiāli lejupielādei pieejami ikvienam interesentam.

Materiāli pieejami elektroniski: http://www.esmaja.lv/lv/vitamins-es





EIROPA A-Z

Norises laiks: pastāvīgi

“Eiropa A-Z” ir vietne internetā, kurā atrodami noderīgi resursi par Eiropas Savienību. Tajā var atrast, piemēram, metodiskos ieteikumus pedagogiem kultūras norišu iekļaušanai mācību saturā un diskusijas par Eiropu veicināšanai, izglītojošas un informatīvas prezentācijas, kā arī saites uz citām vietnēm, kur pieejami informatīvi materiāli par Eiropas Savienību. Vietne tiek pastāvīgi papildināta ar jauniem resursiem un materiāliem.

Kur atrast? https://esmaja.lv/lv/projekti/noderigi-resursi-par-es/noderigi-resursi

Kam paredzēts? Skolotājiem, skolēniem, radošo nodarbību vadītājiem, vecākiem, ikvienam, kurš interesējas par Eiropas Savienību



Eiropas dienas pasākumus Latvijā rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā, Valsts kanceleju, Ārlietu ministriju, Saeimu un citām valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem, izglītības iestādēm, ES institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

