ES dalībvalstis un EP vienojas par Covid-19 sertifikātu

Eiropas Parlaments (EP) un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ceturtdien vienojušies jautājumā par ES Covid-19 sertifikātu, paziņojis ES tieslietu komisārs Didjē Rendērs. Vienošanās ļaus visiem ES dalībvalstīs dzīvojošajiem cilvēkiem saņemt digitālu veselības pasi, kurā būs redzams personas vakcinācijas statuss, Covid-19 testu rezultāti vai pierādījumi, ka persona ir pārslimojusi Covid-19.

ES Covid-19 sertifikāts tiek uzskatīts par būtisku instrumentu tūrisma atjaunošanai.

"Tas ir svarīgs solis, lai pēc iespējas drošāk atsāktu ES brīvu pārvietošanos, vienlaikus sniedzot skaidrību un noteiktību mūsu pilsoņiem," sacīja ES veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu.

ES Covid-19 sertifikāts sākotnēji būs izmantojams tikai ceļošanai ES, bet Eiropas Komisija (EK) strādā pie tā, lai to atzītu arī ārpus ES, sevišķi ASV.

Francija, Malta un Nīderlande ir starp valstīm, kas izmēģina jauno sertifikātu. Izmēģinājumā jāpārliecinās, ka digitālās atslēgas, kas tiek izmantotas sertifikāta autentiskuma apstiprināšanai, darbojas kārtīgi, un ka sertifikāts ir savietojams ar dažādu valstu sistēmām.

Plānots, ka sertifikāts galvenokārt būs pieejams caur viedtālruņu aplikāciju, bet to būs jāspēj autentificēt arī papīra formātā. Tehnoloģiju izstrādā Vācijas uzņēmumi "T-Systems" un "SAP".

EP deputāti vēlas, lai Covid-19 testi tūristiem ir bez maksas vai noteiktā cenā un lai ES valstīm tiek aizliegts noteikt karantīnu ES Covid-19 sertifikātu turētājiem. Taču EK uzskata, ka šie jautājumi jāatstāj izlemšanai ES dalībvalstīm.

Kā aģentūru LETA informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš, sertifikāts būs pieejams gan digitālā, gan papīra formātā. Tas apliecinās, ka persona ir vakcinēta pret koronavīrusu vai nesen saņēmusi negatīvu testa rezultātu, vai ir atveseļojusies no tā - praksē tie būs trīs atšķirīgi dokumenti. Vienotā ES sistēma ļaus dalībvalstīm izsniegt sertifikātus, kas pēc tam tiks atzīti arī citās ES dalībvalstīs.

Regula par ES digitālo Covid-19 sertifikātu būs spēkā 12 mēnešus. Sertifikātu nedrīkstēs izmantot kā brīvas pārvietošanās nosacījumu, un to neuzskatīs arī par ceļošanas dokumentu.

Vienošanās paredzot, ka dalībvalstis vairs nedrīkstēs noteikt papildu ceļošanas ierobežojumus, piemēram, karantīnu, pašizolāciju vai testēšanu, "ja vien tas nebūs nepieciešami un samērīgi sabiedrības veselības aizsardzībai", ņemot vērā arī pieejamos zinātniskos pierādījumus, "tostarp epidemioloģiskos datus, ko publicējis Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs". Par šādiem pasākumiem vismaz 48 stundas iepriekš būs jāpaziņo citām dalībvalstīm un Komisijai.

Dalībvalstīm būs jāatzīst citās dalībvalstīs izdoti vakcinācijas sertifikāti personām, kuras ir vakcinētas ar Eiropas Zāļu aģentūras atļautām vakcīnām. Pašlaik tās ir "Pfizer-BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Janssen". Dalībvalstu ziņā būs izlemt, vai tās atzīs arī vakcīnas, ko citas dalībvalstis izmantojušas ārkārtas situācijās, vai vakcīnas, kuras Pasaules Veselības organizācija (PVO) atļāvusi ārkārtas lietošanai.

Sertifikāti tiks verificēti, lai novērstu krāpšanu un viltošanu. Digitālajiem sertifikātiem pārbaudīs arī elektroniskos zīmogus. Personas datus, kas iegūti no sertifikātiem, nevarēs uzglabāt galamērķa dalībvalstīs, un netiks veidota ES līmeņa centrālā datu bāze. Būs publiski zināmas iestādes, kas apstrādās un saņems datus, lai iedzīvotāji varētu izmantot savas tiesības uz datu aizsardzību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Lai atbalstītu plaši pieejamu testēšanu par pieņemamu samaksu, Eiropas Komisija apņēmusies piesaistīt vismaz 100 miljonus eiro no Ārkārtas atbalsta instrumenta SARS-CoV-2 infekcijas testu iegādei. Šos līdzekļus izmantos, lai jo īpaši palīdzētu personām, kam bieži jāšķērso robeža, lai dotos uz darbu vai skolu, lai apmeklētu tuvus radiniekus, vērstos pēc medicīniskas palīdzības vai rūpētos par tuviniekiem, tāpat arī kritiski svarīgu darbinieku vajadzībām.

Sarunvedēji vienojās paturēt atvērtu iespēju šo 100 miljonu eiro atbalstu vajadzības gadījumā palielināt.

Saskaņotais teksts tagad tiks nodots apstiprināšanai Pilsoņu brīvību komitejā balsošanai 26.maijā. Ja komiteja to apstiprinās, to iesniegs pieņemšanai jūnija pirmajā plenārsesijā laikā no 7.jūnija līdz 10.jūnijam. Tas vēl oficiāli jāapstiprina arī Padomei.

ES Covid-19 sertifikātu plānots apspriest ES samitā, kas pirmdien un otrdien plānots Briselē. Pēc tam vienošanās, kas panākta šodien, būs jāapstiprina EP sēdē, kas plānota Strasbūrā no 7.jūnija līdz 10.jūnijam.