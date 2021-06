"Evian” dabīgajā minerālūdenī konstētas dezinfekcijas līdzekļa atliekas

Pārtikas un veterinārais dienests aicina patērētājus, kuri iegādājušies dabīgo minerālūdeni “Evian” 750 ml tilpuma pudelēs ar sporta korķīti (ražošanas datums - 16.09.2020., laiks no plkst.18.50 līdz 18.55) un derīguma termiņš - 16.09.2022., nelietot to, bet atdot atpakaļ tirdzniecības vietā, kur produkts iegādāts. Par to informē PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.

Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā saņemts ziņojums, ka dabīgajā minerālūdenī konstatētas dezinfekcijas līdzekļa atliekas.

Pilns produkta marķējums: “Evian” 750 ml, ražotājs ‘SA Eaux Minérales d'Evian”, ražošanas datums - 16.09.2020., laiks plkst. 18.50 līdz 18.55, derīguma termiņš - 16.09.2022. L2.

Izplatītājs Latvijā - SIA “Eugesta un partneri”.