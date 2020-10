Gandrīz 90 procenti pensiju 2.līmeņa dalībnieku nav izvēlējušies, kam atstāt savu uzkrājumu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka no 2020.gada 1.janvāra ikvienam pensiju 2.līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, tai skaitā priekšlaicīgo, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls gadījumā, ja viņš nenodzīvos līdz vecuma pensijas piešķiršanai.

Pensiju 2.līmeņa dalībniekiem ir izvēle uzkrājumu nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā vai pievienot citas izvēlētas personas pensiju 2.līmeņa kapitālam. Ir arī iespēja šo naudu ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā. Ja izvēlas ieskaitīt budžetā, tad iesniegums nav nepieciešams, jo VSAA to izpildīs visos gadījumos, kad nebūs personas iesnieguma.

Diemžēl nereti ir gadījumi, kad pensiju 2.līmeņa dalībnieks nomirst pirms pensijas piešķiršanas, neizmantojis iespēju pensiju 2.līmeņa uzkrājumu atstāt saviem tuviniekiem. Kopš 1.janvāra miruši 3 949 pensiju 2.līmeņa dalībnieki, bet tikai nepilni 8% no viņiem bija norādījuši VSAA, kā rīkoties ar viņu uzkrāto pensijas kapitālu. Summas, ko būtu varējuši saņemt mantinieki svārstās no 22,41 eiro (minimālais uzkrātais kapitāls, ko var novēlēt) līdz pat vairākiem desmitiem tūkstošu eiro. Deviņos mēnešos valsts pensiju budžetā pārskaitīts mirušo pensiju 2.līmeņa dalībnieku pensijas uzkrājums 8,529 miljonu eiro apmērā. Mantiniekiem izmaksāti 78,7 tūkstoši eiro, bet citu personu pensiju 2.līmenim pievienoti 153,2 tūkstoši eiro.

Kopš gada sākuma VSAA ir saņēmusi 144 567 personu iesniegumus, līdz ar to tikai 11% pensiju 2.līmeņa dalībnieku ir parūpējušies par to, kam atstāt savu pensijas uzkrājumu. Lielākā daļa jeb 70% izvēlas savu uzkrājumu nāves gadījumā nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā, 28% pievienot norādītās personas pensiju 2.līmenim, bet pārējie atstāt valsts budžetā.

VSAA mudina katru pensiju 2.līmeņa dalībnieku izdarīt savu izvēli un paziņot to VSAA, iesniedzot iesniegumu. Visērtāk to izdarīt portālā Latvija.lv , vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.gov.lv . Pensiju 2.līmeņa dalībnieka vietā to var izdarīt arī persona, kuru pensiju 2.līmeņa dalībnieks ir pilnvarojis, un šai personai ir vai nu pilnvara vai nākotnes pilnvarojums.

Savu izvēli persona var mainīt. VSAA ņems vērā pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto.