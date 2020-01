Gastronomijas tūrisma piedāvājums “Livonijas garša” ieinteresē Vācijas iedzīvotājus ciemoties Vidzemē

85. starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē “Zaļā nedēļa”, kas no 17. līdz 26. janvārim risinājās Vācijas galvaspilsētā Berlīnē, berlīnieši un pilsētas ciemiņi Latvijas kopstendā varēja nogaršot Latvijā gatavotus gardumus, iepazīt prasmīgus saimniekus, amatniekus, vairāk uzzināt par tūrisma iespējām Latvijā, arī Vidzemē. Par tām vairāk stāstīja Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" un Vidzemes plānošanas reģiona pārstāves.

Nozīmīgajā pārtikas un lauksaimniecības izstādē Latvijas stendā pulcējās daudz interesentu, kuri vasarā plānojuši doties uz Baltiju un Somiju. Viņi labprāt uzklausīja ieteikumus par to, ko Latvijā interesantu var redzēt, kur garšīgi paēst un kur pārnakšņot. Vidzemes plānošanas reģiona pārstāves aicināja izstādes viesus ciemoties Vidzemē, informēja par iespējām atpūsties, tūristu mītņu piedāvājumu, mudināja klātienē iepazīt gardēžu tūrisma ceļu "Livonijas garša" ar tā ceļa posmu Vidzemē un Dienvidigaunijā "Taste Hanseatica".

Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma eksperte Lienīte Priedāja – Klepere uzsver: “Vācijā interese par Latviju kā tūrisma galamērķi ir ļoti liela, tālab jau pagājušajā gadā “Zaļajā nedēļā” iepazīstinājām berlīniešus un citu valstu ciemiņus ar gastronomijas tūrisma piedāvājumu Latvijā un Igaunijā “Livonijas garša”. Vācija ir izcelta kā augsti prioritārais tūrisma mērķa tirgus arī Latvijas Tūrisma mārketinga stratēģijā, tāpēc izstādē esam jau otro gadu pēc kārtas, popularizējot arī kulināros ceļus “Livonijas garša” un “Taste Hanseatica” un sniedzot savu artavu tūristu piesaistei no Vācijas Vidzemē.”

“Zaļās nedēļas” viens no galvenajiem tematiem bija klimata pārmaiņas un to postošo seku mazināšana. Tas atspoguļojās arī izstādē, reklamējot ilgtspējīgu, videi draudzīgu ražošanu un dabas resursu saglabāšanu. Vērienīgajā pasākumā veiksmīgi iekļāvās arī “Livonijas garša” un “Taste Hanseatica” piedāvājums, kur apvienotas viesmīlības pieturvietas – krodziņi, restorāni, kafejnīcas un mazie pārtikas ražotāji, kas spēj ciemiņiem no tuvām un tālām zemēm piedāvāt cienastu, kas gatavots, izmantojot pašu zemē izaudzēto un savākto, savienojot senās tradīcijas ar jaunām iespējām. To var raksturot kā tīru, svaigu un godīgu.