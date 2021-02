Ģimenes par katru bērnu saņems vienreizēju atbalstu 500 eiro

Saeima ceturtdien, 18.februārī, galīgajā lasījumā kā steidzamus pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz ģimenēm izmaksāt vienreizēju atbalstu 500 eiro par katru audzināšanā esošu bērnu.

Atbalstu izmaksās vienu reizi. To saņems personas, kurām piešķirts ģimenes valsts pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz viena gada vecumam. Tāpat pabalsts pienāksies personām, kurām sakarā ar bērna dzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns būs dzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Vienreizējo atbalstu par katru bērnu saņems arī tie, kuriem tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu ir radušās ārkārtējas situācijas laikā.

Atbalsta izmaksa notiks automātiski. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) par tiem bērniem, par kuriem attiecīgais pabalsts jau piešķirts, atbalstu izmaksās līdz šī gada 31.martam.

Savukārt tām personām, kurām no šī gada 1.marta līdz izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām vēl tikai radīsies tiesības saņemt vienreizējo atbalstu, VSAA to izmaksās mēneša laikā no dienas, kad piešķirts bērna kopšanas pabalsts vai ģimenes valsts pabalsts.

Likuma grozījumi noteic, ka no izmaksātā atbalsta netiek veikta parādu piedziņa un ieturējumi, kā arī atbalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tāpat izmaksāto atbalstu neņems vērā, lemjot par pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu.

Labklājības ministrijas dati liecina, ka atbalstu prognozēts izmaksāt par aptuveni 364 tūkstošiem bērnu, un kopumā tam būs nepieciešami vairāk nekā 182 miljoni eiro. Finansējumu plānots piešķirt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, norādījuši likumprojekta autori.

Iniciatīva rosināta, lai ar valsts finansiālo atbalstu kaut daļēji varētu mazināt Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi un spriedzi ģimenēs ar bērniem, jo ārkārtējās situācijas laikā faktiski visas ģimenes ikdienā sastopas ar sarežģītiem apstākļiem, teikts grozījumu anotācijā.

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.