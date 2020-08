Ģirģens: Iekšlietu struktūrām pieaugs slodze, ja būs jākontrolē no Lietuvas ieceļojošie

Gadījumā, ja Lietuva būs iekļauta to valstu sarakstā, no kuras, ierodoties Latvijā, ir jāievēro divu nedēļu pašizolācija, iekšlietu struktūrām pieaugs slodze personu kontrolē, aģentūrai LETA ar padomnieces Beatas Jonites starpniecību atzina iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV). Ministrs vērsa uzmanību, ka Iekšlietu ministrijas kompetencē nav lemt par to, vai Lietuva iekļaujama to valstu sarakstā, no kuras ierodoties Latvijā, ir jāievēro divu nedēļu pašizolācija. Tas nozīmē, ka vispirms ir jāsagaida piektdiena un veselības resora, tostarp, Slimību profilakses un kontroles centra, lēmumi par tālāko rīcību.

Tāpat ministrs vērsa uzmanību, ka patlaban dienas kārtībā nav jautājums par iekšējo robežu slēgšanu.

Ja Lietuva nokļūs dzeltenajā vai sarkanajā sarakstā, tad neapšaubāmi pieaugs Valsts policijas un pašvaldību policiju darba apjoms, jo būs nepieciešams kontrolēt, vai iedzīvotāji pēc atgriešanās no Lietuvas ievēro pašizolāciju. Policija šādā gadījumā, protams, turpinās pildīt savus uzdevumus, taču visus iedzīvotājus nav iespējams pārbaudīt, norādīja ministrs.

Tāpat Ģirģens atgādināja jau vakar valdības sēdē pausto, ka līdz šim lielākās grūtības ir ar transportlīdzekļu kontroli uz valsts iekšējām robežām, proti, uz robežas ar Lietuvu un Igauniju, jo šī robeža nav slēgta un iespējama brīva personu pārvietošanās.

"Iekšējo robežu slēgšana nebūtu prātīga, jo jāsamēro epidemioloģiskā drošība ar ekonomisko aktivitāti. Latvija nevar ekonomiski izolēties. Cita starpā paralēli Iekšlietu ministrija strādā pie tā, lai piesaistītu Latvijā jaunas investīcijas un radītu jaunas darba vietas, lai kompensētu Covid-19 rezultātā radušās ekonomiskās problēmas valstī. Svarīgi rūpēties arī par iekšējo uzņēmējdarbības klimatu," uzsvēra ministrs.

Jau ziņots, ka Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 32 cilvēkiem, trešdien paziņojusi Veselības ministrija.

Līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar šo vīrusu konstatēta kopumā 2726 cilvēkiem. 1794 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās.

14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 26.augustā Lietuvā ir 14,71, Igaunijā - 9,59, bet Latvijā - 2,03, liecina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Atbraukušajam no ārzemēm, kur 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 16, jāievēro pašizolācija 14 dienas.