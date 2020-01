Gripas intensitāte nedaudz atslābusi, tomēr slimība prasījusi jaunas dzīvības

Pagājušajā nedēļā trīs cilvēki miruši no gripas, līdz ar to kopumā šosezon no gripas miruši jau 13 cilvēki, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publiskotais gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa jaunākais pārskats.

Centrā norāda, ka mirušo vecums ir no 53 līdz 89 gadiem un līdztekus gripai viņiem konstatētas tādas slimības kā hroniskas sirds, asinsvadu un elpceļu slimības, cukura diabēts, hroniskas nieru un aknu saslimšanas. Vairumam jeb 11 mirušajiem noteikta A tipa gripa. Par visiem mirušajiem ziņojušas stacionārās ārstniecības iestādes.

Tomēr kopumā pagājušajā nedēļā bija novērojams kritums gripas saslimstībā - konstatēti 93,6 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Dati liecina, ka šosezon gripas augstākā intensitāte piedzīvota ātrāk nekā iepriekšējās sezonās. Jau tagad gripas intensitāte nokritusies zem epidēmijas līmeņiem. Lai gripas epidēmija tiktu izziņota, saslimstībai ir jāpārsniedz 100 gripas gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.

Epidēmijas robeža pārsniegta vien četrās monitoringa teritorijās - Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā un Valmierā. Kopumā slimnīcās ievietoti 73 pacienti, tostarp arī trīs pacienti ar gripas izraisītu pneimoniju. Arī šajā ziņā novērojams kritums, salīdzinot ar gada otro nedēļu, kad slimnīcās tika ievietoti 84 pacienti.

Kopš gripas sezonas sākuma, par kuru uzskatāms 30.septembris, kopumā slimnīcās ievietots 801 pacients. 206 jeb 26% pacientu bijuši vecumā līdz četriem gadiem, 260 jeb 32% pacientu - vecumā no pieciem līdz 14 gadiem. Savukārt 272 jeb 34% pacientu bijuši vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Vismazāk gripas pacientu bijis vecumā virs 65 gadiem - kopumā 63 jeb 8%.

SPKC pārskats liecina, ka kopš sezonas sākuma ģimenes ārstu praksēs noteikti kopā 1207 gripas gadījumi. Biežāk ar gripu slimoja bērni līdz 14 gadu vecumam. Savukārt pagājušajā nedēļā novērots neliels saslimstības pieaugums arī piecu līdz 14 gadu vecuma grupā.

Vidēji pagājušajā nedēļā reģistrēti 828,8 akūtu augšējo elpceļu infekciju saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas, salīdzinot ar janvāra otro nedēļu, ir mazāk. Tomēr, līdzīgi kā iepriekšējās sezonās, elpceļu infekcijas tiek novērotas pārsvarā bērniem līdz 14 gadu vecumam. Arī salīdzinājumā ar iepriekšējām sezonām saslimstība šajā laika periodā bijusi zemāka.

Kā norāda SPKC, vissmagāk ar gripu slimo gados vecāki pacienti un cilvēki ar hroniskām saslimšanām - sirds un asinsvadu, plaušu un nieru hroniskām slimībām, cukura diabētu, onkoloģijas slimnieki, pacienti ar hroniskām infekcijām un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm.

SPKC atgādina, ka vislabākā aizsardzība pret gripu un gripas izraisītām komplikācijām ir ikgadējā vakcinācija. Ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas 14 dienu laikā pēc vakcinācijas un gripas izplatība parasti ilgst vairākus mēnešus - līdz pat maija beigām, vakcinēties pret gripu nav par vēlu arī epidēmijas laikā, uzsver SPKC speciālisti, piebilstot, ka arī veselības aprūpes darbiniekiem ieteicams būt vakcinētiem, lai aizsargātu savus pacientus un sevi.