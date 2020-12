Grozījumi Sabiedriskā transporta likumā uzlabos pārvietošanās iespējas iedzīvotājiem visā Latvijā

Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, ko vakar, 17. decembrī, pieņēma Saeima, ļaus nodrošināt labākus, pieejamākus un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus visā Latvijā. Grozījumi paredz valsts garantētu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību visā valstī, valsts dotēto un komerciālo maršrutu sadalījumu, mūsdienīgas vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas izveidi un bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumus mazapdzīvotās vietās.

“Saeimas pieņemtie grozījumi likumā ļaus īstenot nepieciešamās pārmaiņas, ko valdība apstiprinājusi kā sabiedriskā transporta pamatnostādnes 2021. – 2030. gadam. Nākotnē sabiedriskā transporta mugurkaulu Latvijā veidos pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu, savukārt autobusu satiksme tiks plānota kā papildinājums vilcieniem,” skaidro satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

Jaunajā regulējumā reģionālās nozīmes maršruti ir sadalīti valsts dotētajos un komerciālajos maršrutos. Valsts dotētajos reģionālajos maršrutos būs noteikts minimālais valsts garantētais pārvadājumu apjoms, ko pārskatīs reizi gadā atkarībā no pasažieru pieprasījuma, pieejamā valsts budžeta finansējuma un citiem kritērijiem, ko nosaka likums.

Likuma grozījumi paredz arī iespēju veidot komerciālos jeb valsts nedotētos autobusu pārvadājumus maršrutos, kas dublē vilcienu satiksmi Pierīgā un maršrutā Rīga – Daugavpils. Atļauju veikt komercpārvadājumus varēs saņemt ikviens pārvadātājs, kurš izpildīs Ministru kabineta noteikumu prasības, kas noteiktas arī dotētajos maršrutos, - autobusu vecums, pieejamība pasažieriem ar kustību traucējumiem un citas. Pasažieri, kuri saņem valsts noteiktos braukšanas maskas atvieglojumus, tos varēs saņemt arī valsts nedotētajos maršrutos.

Lai paaugstinātu sabiedriskā transporta pieejamību mazapdzīvotās un attālās teritorijās un stimulētu iedzīvotājus arī šajās vietās pēc iespējas vairāk izmantot sabiedrisko transportu, paredzēts ieviest 100% braukšanas maksas atlaidi. Izvērtējot situāciju, lēmumu par bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanu konkrētos maršrutos varēs pieņemt Autotransporta direkcija, vadoties pēc Ministru kabineta noteikumos definētiem kritērijiem un metodikas.

Likuma grozījumi paredz arī, ka pašvaldības varēs līdzfinansēt reģionālo vai pilsētas nozīmes sabiedrisko transportu dotētajos maršrutos. Tādējādi pašvaldībām būs iespēja veidot vai saglabāt pašvaldībai nepieciešamos maršrutus, piemēram, skolēnu pārvadājumiem apstākļos, kad ir ierobežots valsts finansējums.

Iedzīvotāju ērtībām valsts dotētajā reģionālajā autobusu un vilcienu maršrutu tīklā tiks ieviesta vienota biļešu sistēma, kas pasažieriem dos iespēju ikvienā biļešu tirdzniecības vietā, arī internetā, iegādāties biļeti braucienam jebkurā reisā, un tā būs derīga braucienam ar pārsēšanos citā autobusā vai vilcienā. Internetā varēs iegādāties arī abonementa biļeti un rezervēt vēlamo sēdvietu. Vienotās biļešu sistēmas izstrādi un uzturēšanu veiks Autotransporta direkcija.

Likuma grozījumi paredz, ka no 2022. gada 1. janvāra pasažieri, kuriem valsts kompensē braukšanu sabiedriskajā transportā, varēs izmantot personas apliecības (eID kartes) ar speciālu funkcionalitāti, lai elektroniski identificētu katru braucienu. No nākamā gada Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informēs par iespēju saņemt speciālās personu apliecības un kārtību, kā ar lietotni papildināmas tās apliecības, kas saņemtas, sākot ar 2019. gada septembri.