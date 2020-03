Iedzīvotāji aicināti balsot par pagājušā gada Latvijas gada monētu

Iedzīvotāji aicināti piedalīties ikgadējā aptaujā "Latvijas gada monēta 2019", aģentūra LETA uzzināja Latvijas Bankā. Iedzīvotāji aptaujā aicināti izteikt viedokli par četrām 2019.gadā izdotajām kolekciju monētām - "Brīvības cīņas (1918–1920)", "Niklāvs Strunke", "Kaķīša dzirnavas" un "Meža veltes".

Aptauja "Latvijas gada monēta 2019" ilgs līdz 4.aprīlim, bet rezultāti tiks publicēti 14.aprīlī.

Vienlaikus Latvijas Banka aicina piedalīties erudīcijas spēlē "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes", kas pieejama www.letonika.lv/spele, un pārbaudīt zināšanas par 2019.gadā izlaistajām monētām un vērtībām, par kurām tās stāsta.

Kopš 2004.gada, kad Latvijas Banka sāka rīkot minēto aptauju, par Latvijas gada monētu atzītas "Laika monēta", "Barons Minhauzens", "Ciparu monēta", "Laika monēta II", "Laimes monēta", "Ūdens monēta", "Dzintara monēta", "Miglā asaro logs", "Sudraba pieclatnieks", "Šūpuļa monēta", "Kurzemes baroks", "Pasaku monēta I. Pieci kaķi", "Pasaku monēta II. Eža kažociņš", "Kalējs kala debesīs" un "Medus monēta".

Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.

Latvijas Banka kopš 1993.gada izlaidusi 98 lata un 35 eiro kolekcijas monētas.



Balso par monētu šeit