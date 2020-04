Iedzīvotāji var pieteikties bezdarbnieka palīdzības pabalstam

Iedzīvotāji var pieteikties jaunizveidotajam bezdarbnieka palīdzības pabalstam, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) mājaslapā pieejamā informācija.

Iedzīvotājs var pieprasīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu, ja iepriekš piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beidzas 12.martā vai vēlāk, bet ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumus no saimnieciskās darbības un saglabājas bezdarbnieka statuss.

To piešķir no nākamās dienas, kad beidzas bezdarbnieka pabalsta izmaksa un to var saņemt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 31.decembrim. Pabalsta apmērs ir 180 eiro mēnesī un to pārtrauc izmaksāt, ja zaudēts bezdarbnieka statuss.

Piemēram, ja personai bezdarbnieka pabalsts piešķirts līdz 7.maijam, VSAA palīdzības pabalstu piešķirs no 8.maija līdz 7.septembrim. Vienlaikus bezdarbnieka palīdzības pabalstu un apdrošināšanas atlīdzību, valsts pensiju, izdienas pensiju vai ikmēneša atlīdzību bezdarbnieks nevar saņemt par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. Tādos gadījumos palīdzības pabalstu nepiešķir vai arī pārtrauc jau piešķirtā pabalsta izmaksu.

Lai saņemtu bezdarbnieka palīdzības pabalstu, ir jāiesniedz VSAA iesniegums. To var izdarīt portālā "www.latvija.lv", izvēloties e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" un pievienojot "Iesniegums bezdarbnieka palīdzības pabalsta piešķiršanai" veidlapu, vai arī aizpildot iesniegumu brīvā formā. Iesniegumus VSAA var arī nosūtīt pa pastu, adresējot to jebkurai VSAA nodaļai.

VSAA arī sākusi izmaksāt dīkstāves palīdzības pabalstu 180 eiro mēnesī darba ņēmējiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir atteicis dīkstāves pabalstu, kā arī tam papildus pierēķināto piemaksu 50 eiro apmērā par katru bērnu. Šo pabalstu un piemaksu par bērnu VSAA piešķirs bez personas iesnieguma, pamatojoties uz informāciju, ko saņem no VID, un pārskaitīs uz to saņēmēja kontu, kurš tika norādīts VID dīkstāves pabalsta saņemšanai.

Aģentūrā skaidro, ka dīkstāves palīdzības pabalstu aprēķinās un izmaksās proporcionāli kalendāra dienām, kurās persona atrodas dīkstāvē. Piemēram, ja VID atteicis dīkstāves pabalstu par periodu no 14.marta līdz 2020.gada 31.martam, pabalsta apmērs par martu būs 104,52 eiro.

Visbeidzot darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem VID piešķirtais dīkstāves pabalsta apmērs ir mazāks par 180 eiro mēnesī, VSAA izmaksās starpību starp dīkstāves palīdzības pabalstu un VID izmaksāto dīkstāves pabalstu. Arī šajā gadījumā speciāls iesniegums VSAA nav jāiesniedz.

Piemēram, ja VID ir piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 1.aprīļa līdz 15.aprīlim par 15 dienām deviņu eiro apmērā jeb 0,60 eiro par vienu dīkstāves dienu, tad dīkstāves palīdzības pabalsta apmērs par vienu aprīļa dienu būs seši eiro. VSAA jāpiemaksā par katru dienu starpība 5,40 eiro, tātad dīkstāves palīdzības pabalsts par aprīli būs 81 eiro.

Ja dīkstāves palīdzības pabalsta saņēmēja apgādībā pabalsta piešķiršanas dienā ir bērni līdz 24 gadiem, par kuriem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, VSAA izmaksās arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošo bērnu proporcionāli kalendāra dienām, kurās pabalsta saņēmējs atrodas dīkstāvē.