Iekšzemes sabiedriskais transports šobrīd kursē saskaņā ar skolēnu brīvlaika kustības sarakstu

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka šobrīd nekādas papildu izmaiņas iekšzemes sabiedriskā transporta kustībā vēl nav veiktas. Skolēnu brīvdienās autobusu kustības saraksti tiek mainīti katru gadu.

“Tā kā no šodienas bija plānotas oficiālās skolēnu brīvdienas, arī iekšzemes sabiedriskais transports tam tika pielāgots (un tas tiktu darīts arī tad, ja valstī nebūtu izsludināts ārkārtējais stāvoklis). Par to, ka šāds kustības saraksts būs spēkā arī pēc 22.marta, kad skolēnu brīvdienas būs beigušās, plānojām informēt šonedēļ. Tomēr, ņemot vērā, ka jau šobrīd vairāki autobusu reisi ir tukši vai tajos ir vien daži pasažieri, esam pieprasījuši statistiku par pasažieru skaitu visiem pārvadātājiem. Tiklīdz to saņemsim, lemsim par tālākajām darbībām un pēc tam attiecīgi informēsim pasažierus. Papildus informējam, ka reisi, kas izveidoti ar mērķi nogādāt iedzīvotājus darbavietās, netiks slēgti. Šobrīd pārvadātājiem ir uzdots braukt saskaņā ar skolēnu brīvdienu kustības sarakstu. Citu instrukciju pagaidām nav bijis,” skaidro valsts SIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere.