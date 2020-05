Iespēja bez maksas apgūt farmaceita asistenta profesiju

Aptieku tīkls "Apotheka" aicina vidusskolas absolventus un visus studēt gribētājus neatkarīgi no vecuma un līdzšinējās profesijas pieteikties "Apotheka" apmaksātām farmaceita asistenta studijām. Mācības notiek Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Studiju ilgums ir 2,5 gadi, un to laikā topošajiem farmaceitu asistentiem ir iespēja iegūt praktiskā iemaņas, strādājot kādā no "Apotheka" aptiekām.“Farmaceits ir neaizstājams veselības aprūpes speciālists, tāpēc profesija vienmēr bijusi pieprasīta un kļūst arvien pieprasītāka. Cilvēki nāk uz aptieku kā veselības aprūpes punktu, jo apzinās, ka farmaceiti ir pieejamākie profesionāļi, kuri var palīdzēt situācijās, kad nepieciešama palīdzība veselības jautājumos, gan konsultējot par medikamentu lietošanu un to ietekmi uz organismu, gan daloties padomos, kā parūpēties par savu veselību,” stāsta farmaceite, aptieku tīkla "Apotheka" valdes locekle Nora Krauja. Tāpat viņa dalās savā pieredzē un stāsta, ka, viņasprāt, farmaceita profesijā vissaistošākā ir tās dažādība: “Profesijas redzamākā daļa ir medikamentu izsniegšana, taču tā ir tikai viena daļa, patiesībā farmaceita darbības svēra ir daudz plašāka sākot ar padziļinātām zināšanām veselības jautājumos un turpinot ar procesu organizēšanu aptiekā un pat ārpus tās robežām. Farmaceita profesijā svarīgas komunikācijas prasmes, jo ikdienā neiztikt bez saskarsmes ar cilvēkiem. Svarīga arī precizitāte, piemēram, zāļu gatavošanā jāievēro pat pedantiska precizitāte, jo pat mazākās nobīdes no receptes nav pieļaujamas. Tāpat farmaceitam jābūt empātiskam un iejūtīgam, protams, profesionalitātes robežās. Tiem, kuri plāno kļūt par farmaceita asistentiem, jāpatur prātā, ka būt par farmaceitu nozīmē nepārtrauktu mācīšanos un zināšanu papildināšanu arī pēc studijām, jo nozare mainās, tiek veikti jauni pētījumi, atklātas līdz šim nezināmais – farmaceitam tam visam jāseko līdzi,” saka N. Krauja.



Studenta pieredze – galvenais nebaidīties

“Pēc savas pieredzes visiem potenciālajiem studentiem varu ieteikt – galvenais nebaidīties! Mana pirmā izglītība ir ekonomikā un grāmatvedībā. Kad sāku strādāt, sapratu, ka biroja darbs man nav piemērots, jo nepieciešama dinamika, kustība. Kādu laiku pastrādāju tirdzniecības nozarē un tad nokļuvu aptiekā, kur sāku strādāt par pārdevēju-konsultantu. Jau uzreiz manu uzmanību piesaistīja plašais medikamentu klāsts, gribējās uzzināt vairāk, kādas zāles, kādam nolūkam paredzētas, kāds to sastāvs. Pēc 2-3 mēnešiem sapratu, ka man jākļūst par farmaceita asistentu. Sākotnēji ļoti satraucos par ķīmiju – nebiju to mācījusies 20 gadus! Vēl nebiju pārliecināta, kā savienošu darbu, mācības un ģimeni. Pirmie mēneši bija visizaicinošākie, jo bija jāpārplāno ikdiena, taču sadzīviskie jautājumi ātri atrisinājās un arī ķīmija neizrādījās tik biedējoša, kā gaidīju. Esmu izdarījusi pareizo izvēli, vēl priekšā diplomdarba aizstāvēšana un būšu ieguvusi farmaceita-asistenta profesiju,” stāsta studente, "Apotheka" konsultante Jeļena Ilvesa.

Pieteikšanās bezmaksas studijām - līdz 5.jūlijam

Studijām var pieteikties ikviens interesents, kurš ieguvis vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību (nav nepieciešams vērtējums ķīmijā). Studijas sāksies 2020. gada septembrī, pēc to sekmīgas absolvēšanas studenti iegūs 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību kvalifikācijā “Farmaceita asistents” un uzsāks darbu kādā no "Apotheka" aptiekām.