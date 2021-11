Igaunijas policija aizturējusi telefonkrāpniekus no Latvijas un Igaunijas

Igaunijas policijas Ziemeļu prefektūras kriminālizmeklēšanas biroja darbinieki pagājušajā nedēļā aizdomās par telefonkrāpniecību aizturējuši Latvijas pilsoni un divus Igaunijas pilsoņus.

Krāpniecisko shēmu organizējis 18 gadus vecs Latvijas pilsonis, bet tikpat veca Igaunijas pilsone un 23 gadus vecs Igaunijas pilsonis palīdzējuši viņam ar sociālā tīkla "Telegram" starpniecību. 19. un 20.oktobrī viņi 82 gadus vecai sievietei un 67 gadus vecam vīrietim izkrāpuši attiecīgi 9600 eiro un 3000 eiro.

Kā pastāstījis Ziemeļu prefektūras Krāpniecības un ekonomisko noziegumu apkarošanas dienesta vadītājs Pauls Pihelgass, krieviski runājošie krāpnieki piezvanījuši šiem cilvēkiem, uzdodoties par "Swedbank" drošības dienesta darbiniekiem, un it kā nolūkā apturēt aizdomīgus darījumus pierunājuši savus upurus ievadīt savus "Smart-ID" kodus vai kodus no kodu kalkulatora, bet vienā gadījumā arī lūguši lejuplādēt lietotni "Aeroadmin", kas ļauj attālināti pārvaldīt datoru. Blēži pārskaitījuši naudu uz pašu kontrolētiem kontiem, kas cita starpā piederējuši arī diviem vietējiem jauniešiem. Aizdomās turētie nodevuši sava bankas konta rekvizītus un bankas kartes ārvalstniekam, kurš no bankomāta izņēmis abu pensionāru kontos nozagto naudu.

Laikraksts "Postimees" vēsta, ka tiesa sestdien uzklausījusi prokuratūras lūgumu un Latvijas pilsonim noteikusi divu mēnešu apcietinājumu.