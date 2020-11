Informācija par dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus pēc iespējas sniedz attālināti, savukārt klātienē - tikai pēc iepriekšējā pieraksta.

Dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumus attālināti iespējams izmantot caur portālu www.latvija.lv vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot pasta pakalpojumus.

Latvijas valstspiederīgie iesniegumu laulības noslēgšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt dzimtsarakstu nodaļai, nosūtot to uz oficiālo elektroniskā pasta adresi. Citu valstu pilsoņiem iesniegums laulības noslēgšanai jāiesniedz personīgi ierodoties dzimtsarakstu nodaļā, iepriekš vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļu par apmeklējuma laiku. Laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā iespējama klātesot ne vairāk kā 10 personām, kas vienlaikus ir ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, neskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.

Attālināti dzimtsarakstu nodaļai ir iespējams iesniegt iesniegumus arī šādiem pakalpojumiem - atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana; atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana; atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana; paternitātes atzīšanas iesniegums; daudzvalodu standarta veidlapas​ pieprasīšana; papildinājumu un labojumu veikšana civilstāvokļa aktu reģistros.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu ir iespējams iesniegt attālināti Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā portālā www.latvija.lv, izmantojot e - pakalpojumu - Iesniegums iestādei (EP155) (iestāde – Tieslietu ministrija), vai nosūtot uz e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv , ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai arī nosūtot pa pastu - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, A. Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011.

Klātienē dzimtsarakstu nodaļas sniedz pakalpojumus par bērna dzimšanas fakta reģistrāciju; miršanas fakta reģistrāciju; laulības reģistrāciju; vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu, ja to nav iespējams izdarīt attālināti.

Lai vienotos par pieprasītā pakalpojuma saņemšanas kārtību, kā arī apmeklējuma laiku (ja pakalpojumu nav iespējams saņemt attālināti), personām jāsazinās ar attiecīgo dzimtsarakstu nodaļu. Dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā .

Tieslietu ministrija aicina personas būt atbildīgas un ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un saņemot pakalpojumu klātienē, lietot mutes un deguna aizsegus.