Informācija slimības palīdzības pabalsta saņēmējiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka no 30.novembra ir iespēja pieteikties vienreizējam slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. VSAA piešķirs pabalstu par 14 kalendārajām dienām, aprēķinot to 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem.

Slimības palīdzības pabalstu var saņemt divas reizes – laikposmā no šī gada 30.novembra līdz 31.decembrim un no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti.

Pabalstu piešķirs par bērnu vecumā līdz 10 gadiem, ieskaitot, vai par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

Pabalstu var saņemt atbalsta persona cilvēkam ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu, ja Covid–19 infekcijas saistīto apstākļu dēļ tā nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.

Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz VSAA iesniegums un:

darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka persona nevar strādāt attālināti.

Pašnodarbinātajam pašam jāapliecina, ka viņš nevar strādāt attālināti, vai nu brīvā formā, vai to atzīmējot VSAA iesnieguma veidlapā.

izglītības iestādes izziņa par bērna pirmsskolas izglītības grupas vai izglītības iestādes atrašanos karantīnā, kurā norādīts karantīnas vai attālināto mācību sākuma datums.

Pilngadīga cilvēka ar invaliditāti atbalsta personai VSAA adresētam iesniegumam jāpievieno pašvaldības izziņa, ka cilvēkam ar invaliditāti ir piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums. Un pašvaldības vai dienas aprūpes centra izziņa, ka ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami.

No slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, un no tā neveiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. VSAA piešķirs slimības palīdzības pabalstu 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmums par piešķirto pabalstu pabalsta saņēmējam netiks izsūtīts.

Slimības palīdzības pabalstu nepiešķirs, ja pabalsta pieprasītājs strādā un gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, kā arī tad, ja personai par to pašu laika posmu ir piešķirts slimības, vecāku, maternitātes, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē.

Slimības palīdzības pabalsts jāpieprasa 10 darba dienu laikā no dienas, no dienas, kad karantīnas dēļ slēgta pirmsskolas izglītības grupa vai iestāde, vai uzsākta mācību procesa organizēšana attālināti, vai no dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi vairs nav pieejami.

Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „ Iesniegums iestādei ” un pievienojot aizpildītu veidlapu „ Iesniegums slimības palīdzības pabalsta saņemšanai ” vai rakstot iesniegumu brīvā formā. Iesniegumam jāpievieno skenētas izziņas. Iesniegumu kopā ar izziņām var arī nosūtīt pa pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai, vai atstāt klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.