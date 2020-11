Izgaismojot tumšos vakarus energoefektīvi un videi draudzīgi, iedzīvotāji aicināti piedalīties radošā konkursā “Staro zaļi”

Atsaucoties Latvijas valsts pirmssvētku aicinājumam #StaroMājās, “Zaļā josta” sadarbībā ar "Elektrum" Energoefektivitātes centru aicina iedzīvotājus pašrocīgi darināt videi draudzīgus un energoefektīvus gaismas objektus, piesakot tos radošajam konkursam “Staro zaļi”.

Iedzīvotāji radītos gaismas objektus konkursam aicināti pieteikt līdz 22. novembrim, kā arī popularizēt ideju taupīt resursus un saudzēt vidi, daloties ar gaismas objektu fotogrāfijām sociālajos tīklos, pievienojot mirkļabirku #StaroZaļi.

Radošā konkursa “Staro zaļi” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par materiālu otrreizējās lietošanas iespējām un resursu saudzīgu patēriņu, kā arī pareizu atkritumu šķirošanu un no šķirošanā radušos otrreizējo izejmateriālu jēgpilnu izmantošanu. Konkursa ietvaros gaismas objektu jāizstrādā, atsakoties no lieka veikala apmeklējuma un jaunu izejmateriālu vai priekšmetu iegādes.

Lai pieteiktu sevis darināto gaismas objektu konkursam “Staro zaļi”, līdz 2020. gada 22. novembrim jāiesūta darba fotogrāfijas uz e-pastu konkurss@zalajosta.lv, norādot informāciju par darbu un tā autoru. Plašāka informācija par konkursu un nolikums atrodams vietnēs www.zalajosta.lv un www.tirailatvijai.lv .

“Mēs aicinām iedzīvotājus ieviest savā ikdienā videi draudzīgus risinājumus. Mūsu senči prata dzīvot daudz ilgtspējīgāk un atrast jēgpilnu izmantošanu ikvienai lietai, kas bija iegūta vai iegādāta - gan skārda bundžai, gan vecam norūsējušam spainim. Ikviena lieta varēja kalpot vairākas reizes. Arī cilvēku kultūras viena no mērauklām ir atkritumi. Mūsu paradumi un vērtības veido mūsu rīcību, kas atspoguļojas vidē un sabiedrībā, radot piesārņojumu pāri mūsu saprašanai,” skaidro “Zaļā josta” projektu direktore Aija Caune. “Šis radošais konkurss ir aicinājums palūkoties savā apkārtējā vidē un izvērtēt, vai kādas no lietām ir piemērotas to atkārtotai izmantošanai, nevis sadzīves atkritumu tvertnei”, norāda A. Caune.

Konkursa mērķis ir apvienot lietu ilgtspējību ar energoefektivitāti – lai jaunradītās lietas kalpotu ilglaicīgi, patērējot pēc iespējas mazāk resursu, kā arī būtu ugunsdrošas. “Aicinām padomāt arī par gaismas objekta energoefektivitāti – ja objekta izveidē plānojat lietot spuldzes vai gaismas virtenes, iesakām izvēlēties LED spuldzes vai LED spuldžu virtenes, jo tās patērē līdz pat septiņām reizēm mazāk elektrības nekā kvēlspuldzes un to virtenes,” norāda "Elektrum" Energoefektivitātes centra speciāliste Anna Luīze-Blodone.

“Zaļā josta” aicina iedzīvotājus saudzēt savu un tuvinieku veselību, atsakoties no lieku veikalu apmeklējuma pirmssvētku periodā, vairāk laika un enerģijas veltot ģimeniskām kopīgām nodarbēm, dodot lietām otru dzīvi. Kopīga gaismas ķermeņu darināšana no otrreizējiem resursiem ir lielisks veids, kā vairot svētku noskaņas, veicināt gaišumu tumšajā rudens periodā, kā arī pārvērst necilus nevajadzīgus priekšmetus skaistās interjera pērlēs.