Izsludināta papildu pieteikšanās mobilitātes programmai "Valsts administrācija"

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroji Baltijas valstīs šogad svin savu 30 gadu jubileju. Atzīmējot šo notikumu, ir atvērta papildu pieteikšanās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai “Valsts administrācija”, kas sniedz iespēju ierēdņiem un valsts pārvaldes sektorā strādājošiem organizēt mācību vizītes, pieredzes apmaiņas un sadarbības tīklu veidošanu, tādējādi stiprinot sadarbību starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu un pašvaldību iestādēm visos administratīvajos līmeņos: valsts, novada, reģionālā vai vietējā līmenī. Par to informē Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja padomeniece Inga Puriņa.

Papildu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15.oktobris.

Šī gada martā tika izsludināta šī gada pirmā pieteikšanās mobilitātes programmai “Valsts administrācija”, kurā tika saņemts 21 pieteikums. No Latvijas tika saņemti un atbalstīti 3 pieteikumi.

Vēlamies uzsvērt, ka uz mobilitātes atbalstu pretendēt var gan, lai dotos pieredzes apmaiņas vizītē uz Ziemeļvalstīm, gan arī – lai uzaicinātu savus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kolēģus uz darba semināru Latvijā. Tās varētu būt arī Ziemeļvalstu valsts vai pašvaldību speciālistu vizītes pie saviem sadarbības partneriem sadraudzības pašvaldībās vai valsts pārvaldes institūcijās.

Programmas ietvaros tiek apmaksāti 60 procenti no ceļa un uzturēšanās izdevumiem. Programma aptver Igauniju, Islandi, Lietuvu, Latviju, Norvēģiju, Zviedriju, Somiju, Dāniju, Ālandu salas, Fēru salas un Grenlandi. Viena no svarīgākajām prasībām, lai varētu saņemt mobilitātes programmas finansējumu, projektā jābūt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz trīs minētajām valstīm.