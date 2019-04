Izstādē apkopo daudzveidīgas idejas plastmasas maisiņu aizstāšanai ar videi draudzīgām un modernām alternatīvām

Ar vērienīgu dizaina maisiņu un somu modes skati, aktualizējot plastmasas maisiņu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” atklāja bērnu radošā konkursa “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai” oriģinālāko darbu izstādi. Izstādē apkopotas spilgtākas idejas un dizainiski veiksmīgākie risinājumi, kā mājas apstākļos iespējams otrreizējos izejmateriālus pārvērts par praktiskām somām un iepirkuma maisiņiem.

Dizaina somu un maisiņu izstāde “Es sāku ar sevi – tīrai Latvijai” bez maksas apskatāma modes un izklaides centrā “Rīga Plaza” (Rīga, Mūkusalas iela 71) pirmajā stāvā pie info centra no 26.04.2019. līdz 10.05.2019. centra darba laikā no plkst. 10:00 līdz 21:00.

“Zaļā josta” rīkotais radošais konkurss “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai” norisinājās šī gada pavasarī un tajā piedalījās vairāk nekā 1200 bērnu no 176 mācību iestāžu komandām. Konkursam pieteiktas neskaitāmas oriģinālas idejas maisiņu darināšanai no otrreizējiem, savu mūžu nokalpojušiem materiāliem, piemēram, izdilušām džinsu biksēm, novalkātiem t-krekliem, par rokturiem izmantojot vecās kaklasaites un šalles. Vairāku dizaina somu tapšanai bērni izmantojuši izlietoto plastmasas iepakojumu – dzērienu pudeles, plastmasas maizes maisiņus, vecos iepirkuma maisus, kas griezti, kausēti, līmēti, tamborēti un citādi pārveidoti nodilumizturīgā un mitrumizturīgā materiālā. Praktisku eksperimentu ceļā bērni pierādīja, ka arī vecās kancelejas preces ir derīgas somu izgatavošanai – somas darinātas gan no kancelejas mapēm, gan aprakstītā rakstāmpapīra, gan no žurnālu vākiem un tukšajām kastēm. Arī ikdienā nokalpojušas mājlietas iespējams izmantot iepirkuma maisu šūdināšanai, piemēram, vecās žalūzijas, mūzikas plates vai pat tukšās kannas no vējstiklu šķidruma.

Izstādes “Es sāku ar sevi – tīrai Latvijai” darbi izstrādāti, lai iedvesmotu un mudinātu arī pārējos jauniešus, viņu vecākus un citus patērētājus rast risinājumus vides stāvokļa uzlabošanai jau tagad, apliecinot, ka ikkatrs no mums ar savu rīcību var būt starp tiem, kas sekmē vides ilgtspējību un neapdraud savu veselību.