Izziņo Eiropas Putnu vērošanas dienu programmu pasākumiem Latvijā

Šonedēļ, 5. un 6. oktobrī, daudzviet Latvijā norisināsies Eiropas Putnu vērošanas dienu jeb “EuroBirdwatch 2019” pasākumi, kurus ikviens aicināts izpētīt vietnē www.putnudienas.lv. Putnu dienas Latvijā rīko Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu un citiem partneriem.





“Sagaidīt saullēktu, kurā no Teiču purva izlido dzērves, zosis, pīles un dzeltenie tārtiņi, vērot putnu daudzveidību pastaigās gar jūru Kurzemē, rosīties būrīšu darbnīcā Kvāpānu un Īdeņas zivju dīķos mītošajām pīlēm, apmeklēt radošās darbnīcas un līdz ar saulrieta iestāšanos novērot migrējošo zosu baru, bet pēcāk baudīt silto tēju pie kamīna Ķemeru Nacionālā parka “Meža mājā” un ne tikai. Divas dienas Kurzemē, Vidzemē un Latgalē, līdzīgi kā citviet Eiropā un Centrālajā Āzijā, notiks putnu tematikas pasākumi, kā atvadu sveiciens putniem, kas dodas uz savām pārziemošanas vietām,” šī gada pasākumu programmu raksturo Eiropas Putnu vērošanas dienu koordinatore Latvijā Lāsma Semerova, mudinot laikus pieteikties pasākumiem pie to vadītājiem, kas norādīti vietnē, jo daļai pasākumu ir ierobežots dalībnieku skaits, un neaizmirst parūpēties par laikapstākļiem piemērotu apģērbu un apaviem, lai dotos dabā.





Kā skaidro Eiropas Putnu vērošanas dienu organizatoru komandas pārstāvis Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Andris Dekants: “Lielākā daļa putnu migrē naktīs un agros rītos, tieši tāpēc daļa Putnu dienu pasākumu ir rīta cēlienā, jo tā ir iespēja piedzīvot pēc iespējas daudzveidīgāku un skaitliski bagātīgāku putnu ainu. Vienlaikus rudens migrācijas laiks ir arī iespēja novērot retākas putnu sugas, kas Latvijā neligzdo, bet novērojamas pie mums tikai kā caurceļotājas.”





Ikviens ir aicināts ne tikai apmeklēt publiski izziņotos pasākumus, bet arī paši rīkot savu Putnu dienu pasākumu mazākā vai lielākā lokā, ziņojot līdz 6. oktobra plkst. 16.00 par saviem putnu novērojumiem mobilajā lietotnē Dabasdati.lv. Eiropas Putnu vērošanas dienās novērotie putni tiek uzskaitīti un apkopoti gan katrā dalībvalstī, gan visā reģionā kopumā, izceļot arī neparastāko putnu sugu novērojumus.





“Putnu dienu dalībniekus aicinām aizdomāties ne tikai par briesmām, kas putnus sagaida ceļojumā un to pieturvietās, bet arī par to, kā ar ikdienas rīcību varam palīdzēt apdraudēto putnu sugām, piemēram, griezei, melnajam stārķim, dzeltenajai cielavai, smilšu tārtiņam un citiem, uzlabojot to dzīvi Latvijā,” uzsver ornitologs A. Dekants, piebilstot, ka pērnā gada rudenī šī pasākuma ietvaros Eiropā notika 970 pasākumi ar 26 957 dalībniekiem, kuri novēroja 5 283 745 putnus.





Tematiskos Putnu dienu pasākumus 5. un 6. oktobrī rīko gan individuāli dabas eksperti, gan izglītības un sabiedriskās organizācijas, gan uzņēmumi daudzviet Latvijā.

Aktuālo informāciju par plānotajiem pasākumiem Latvijā ir iespējams uzzināt tiešsaistes vietnē www.putnudienas.lv.





Rudenī notiekošās Putnu dienas ir daļa no starptautiskas iniciatīvas – 1993. gadā aizsāktās Eiropas Putnu vērošanas dienu tradīcijas jeb “EuroBirdwatch”, ko organizē lielākā putnu aizsardzības organizācija pasaulē “BirdLife International”, kuru Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība.