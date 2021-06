Jāņos Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes un karstuma rekordi

Jāņos Latvijā no rietumiem sāks mazināties tveice, bet tik un tā tiks pārspēti karstuma rekordi, daudzviet gaidāmas pērkona lietusgāzes, liecina pašreizējās sinoptiķu prognozes.

Iespējams, piecas dienas pēc kārtas - no 20. līdz 24.jūnijam - kritīs attiecīgā datuma nacionālais karstuma rekords. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem 20.jūnija rekords ir +32,1 grāds 1917.gadā, arī 21.jūnija rekords saglabājies no tālā 1917.gada, kad gaiss sakarsa līdz +32,4 grādiem. Līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas Latvijā reģistrēta 22.jūnijā, ir +31,2 grādi 1936.gadā, savukārt Līgo dienas rekords ir +31,8 grādi 1964.gadā, bet Jāņu dienā līdz šim nav reģistrēta par +30,6 grādiem augstāka gaisa temperatūra - tik silts laiks 24.jūnijā bija 1935.gadā.

Pirmdien un otrdien valsts lielākajā daļā gaidāma svelme līdz +31..+34 grādiem, savukārt Līgo dienā un Jāņu dienā tik stiprs karstums var saglabāties valsts austrumu daļā, augstākā gaisa temperatūra prognozēta pierobežas novados Latgalē. Iespējams, Kurzemē un Vidzemes piekrastē, ieplūstot vēsākam gaisam no jūras, gaisa temperatūra svētkos ievērojami pazemināsies.

Līdz pirmdienai tikai vietām valstī iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, otrdien jau varētu būt vairāk lietus mākoņu, bet Jāņos iespējamas plašas pērkona lietusgāzes.

Lielā tveicē pērkona negaiss nereti ir postošs - ar vētru, virpuļviesuļiem, milzu krusu un plūdus izraisošām lietusgāzēm. Sākotnējie dati liecina, ka plašas vētras risks tuvākajās diennaktīs Latvijā būs mazs, bet lokāli iespējamas gan postošas vēja brāzmas, gan liela krusa, gan ļoti intensīvs lietus. Svētkos pārsvarā gaidāms lēns vējš. Vietām, kur lietus mākoņi paies garām, pastiprināsies sausums un ugunsbīstamība.

Pēc Jāņiem Latvijā gaidāms silts līdz mēreni karsts laiks, vietām īslaicīgi līs un dārdēs pērkons.

Pirmdien un otrdien visā valstī izsludināts sarkanais brīdinājums par ekstremāli stipru karstumu, Rīgā un valsts austrumu daļā tas būs spēkā līdz Līgo dienai.