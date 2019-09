Jau šo piektdien visā Latvijā - "Olimpiskā diena 2019"

Jau šo piektdien, 20.septembrī, visā Latvijā 768 norises vietās norisināsies tradicionālā “Olimpiskā diena 2019”, kas pulcēs vismaz 150 000 dalībnieku no 101 Latvijas pašvaldības un pilsētas.





Vienlaicīgi visās norises vietās rīta vingrošana sāksies plkst.10:05, pēc kā notiks dažādas sportiskas un radošas aktivitātes. Izglītības iestāžu audzēkņi iepazīsies ar dažādiem Olimpiskajiem sporta veidiem un to spēles noteikumiem, piedalīsies stafetēs un citās sporta sacensībās, kā arī radošajos konkursos. Pirmskolas un sākumskolas izglītības iestāžu bērniem būs iespēja piedalīties zīmējumu konkursā, kur dalībniekiem būs uzdevums uzzīmēt Latvijas Olimpiskās komandas talismanu. Savukārt eseju konkursā 7. līdz 12.klašu skolēniem būs iespēja rakstīt iedvesmas vēstuli Latvijas Olimpiskajai komandai, ņemot vērā, ka 2020.gada vasarā Tokijā risināsies XXXII Olimpiādes spēles.





20.septembrī, sākot no plkst.9.30, Grīziņkalnā, “Ghetto games” teritorijā, Rīgā, bez gandrīz 700 Rīgas izglītības iestāžu bērniem un jauniešiem, piedalīsies arī Olimpisko spēļu medaļnieki, kamaniņu braucēji Andris un Juris Šici. Šajā norises vietā dalībnieki ne tikai piedalīsies rīta vingrošanā, bet arī aizvadīs 3x3 basketbola turnīru skolu komandām.





Vienlaicīgi visās Latvijas “Olimpiskās dienas 2019” norises vietās pasākums sāksies ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis ir dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.





Papildus vienojošajiem pasākumiem, organizētāji “Olimpiskās dienas 2019” norises vietās būs izstrādājuši savu individuālo pasākumu programmu, lai plašāk popularizētu Olimpiskos sporta veidus un Olimpiskās idejas.





“Olimpiskās dienas 2019” pasākumi ir bez maksas un visiem dalībniekiem tiks pasniegti SOK 2019.gada sertifikāti, kas apliecina dalību “Olimpiskās dienas 2019” pasākumos, bet viena labākā komanda katrā pašvaldībā saņems LOK speciālbalvas.





Oficiālais “Olimpiskās dienas 2019” tēmturis izmantošanai sociālajos tīklos ir #OlimpiskaDiena #OlimpiadeLV #tuvari.





Ar “Olimpisko dienu 2019” arī šogad sāksies “Eiropas Sporta nedēļas” pasākumu programma. “Eiropas Sporta nedēļa” norisināsies 23.-30.septembrī un tās mērķis būs veicināt fiziskās aktivitātes visā Eiropā un tajā iesaistīties tiks aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs.“Olimpisko dienu 2019” atbalsta Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsponsori SIA “Latvijas Mobilais telefons” un AS “Latvijas Valsts Meži”; LOK sponsori – AS “Grindeks” un “4F”; LOK sadarbības partneris VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””. “Olimpiskās dienas 2019” partneris ir Starptautiskās Olimpiskās komitejas sponsors “Bridgestone”, kā arī informatīvi to atbalsta VSIA “Latvijas Televīzija”, VSIA “Latvijas Radio” un žurnāls “Sports”.