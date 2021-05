Jaunatklāti Covid-19 paveidi liek domāt par jaunu ceļotāju kontroles stratēģiju

Nākamnedēļ valdība varētu spriest pa to, kā mainīt ceļotāju kontroles stratēģiju, lai pasargātu Latviju no jaunu Covid-19 vīrusa paveidu ievešanas, valdības sēdē pieļāva Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Premjers uzsvēra, ka viņu satrauc tas, ka no Lielbritānijas cilvēki bez pašizolācijas ieceļo Latvijā un netiek šķirots, kurš ir slimojis, kurš vakcinēts un kurš nē.

Kā skaidroja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs, Covid-19 Indijas celms ir konstatēts 26 valstīs un Latvija varētu būt 27., jo viens šāds gadījums ir konstatēts arī pie mums.

Viņš uzsvēra, ka, nemainot ieceļotāju kontroles stratēģiju, nebūs iespējams zināt, no kuras valsts tika atvests Indijas paveida vīruss vai kāds cits.

Līdz ar to esot jāmaina pašlaik esošā kārtība, kad pašizolācija jāievēro, ieceļojot no valstīm, kur ir liels inficēšanās ar Covid-19 risks, bet nav jāievēro, kur šis risks ir zemāks. Kā piemēru viņš minēja Ēģipti, kur saslimstība ar Covid-19 oficiāli esot zemā līmenī, bet ceļotāji no Latvijas tur ļoti bieži inficējas.

Līdz ar to tiek strādāts pie jaunas kārtības, kas paredz, ka pašizolācija nebūs jāievēro tiem, kuri ir vakcinēti vai pārslimojuši, bet pārējiem tā būs obligāta.

Nesen Latvijā konstatēts viens gadījums, kad persona inficējusies ar Indijas SARS-CoV-2 koronavīrusa variantu.

Perevoščikovs pavēstīja, ka viens gadījums apstiprināts sekvencēšanas veidā, turklāt vēl viens gadījums atklāts polimerāzes ķēdes reakcijas veidā. Pēc epidemiologa paustā, abi šie gadījumi atklāti jauniem cilvēkiem, kuri ir ārzemnieki, bet ilgi nav bijuši ārvalstīs. Tāpat SPKC eksperts atzīmēja, ka inficētie dzīvo pietiekami izolēti, tomēr, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, epidemiologiem vēl nav izdevies noskaidrot infekcijas avotus.

"Bet aizdomīgas situācijas ir, tāpēc ir atlasīti papildu paraugi no darba un dzīves vides," piebilda epidemiologs.

Šim variantam ir paaugstināta izplatīšanās spēja, turklāt iepriekš iegūtas imunitātes ietekme pret to ir zemāka.

Šis arī ir salīdzinoši jauns variants, par kuru ir maz pētījumu, kā arī nav pilnvērtīgi novērtēta tā ietekme uz sabiedrības veselību.

Nacionālās references laboratorijas vadītājs Sergejs Ņikišins informēja, ka šis paveids patlaban Luksemburgā ir konstatēts 0,6% gadījumi, bet Spānijā - 0,3%. Vienlaikus Īrijā šis paveids ir prevalents 1,5% paraugu, Francijā - 1% un Beļģijā - 0,8%.

"Tas ir spējīgs ātri izplatīties un izspiest citus variantus, ko mēs arī varam sagaidīt," piebilda Ņikišins.

Kariņš šo situāciju, kad tiek atklāts jauns paveids, kas ir lipīgāks par iepriekšējiem, salīdzināja ar laiku pirms vairākiem mēnešiem, kad pirmo reizi tika atklāts Lielbritānijas paveids, kas vēlāk pakāpeniski aizstāja līdzšinējos paveidus. Kariņš šajā sakarā jautāja ekspertiem, vai šāda situācija atkārtosies arī ar Indijas paveidu.

Eksperti viennozīmīgu atbildi nevarēja sniegt. Ņikišins sacīja, ka to nevar izslēgt, vienlaikus uzsverot plašas paraugu sekvencēšanas būtiskumu, kamēr Perevoščikovs skaidroja, ka to ietekmēs epidemioloģiskā situācija un vakcinācijas aptvere.

Pasaules Veselības organizācija vakar ziņoja, ka šis vīrusa paveids, kas sākotnēji tika konstatēts Indijā, patlaban oficiāli apstiprināts 53 teritorijās.

Pasaulē kopumā aizvadītās nedēļas gaitā koronavīrusa jauno gadījumu skaits un ar Covid-19 saistīto jauno nāves gadījumu skaits turpināja sarukt. Reģistrēti 4,1 miljoni jaunu koronavīrusa gadījumu un 84 000 ar Covid-19 saistītu nāves gadījumu.

Kā uzsvēra Kariņš, pēc pēdējā Covid-19 viļņa ir jādara viss, lai nenāktu nākamais un lai pasargātu valsts robežas.

LETA jau ziņoja, ka Covid-19 drošo Eiropas valstu sarakstā aizvien saglabājas piecas valstis un no šīs nedēļas pašizolācija nav jāievēro pēc iebraukšanas Latvijā no Lielbritānijas, Islandes, Vatikāna, Portugāles un Maltas, liecina SPKC sniegtā informācija.

SPKC veidotajā "drošo valstu" sarakstā ilgstoši atradās tikai Vatikāns un Islande, bet pēc atgriešanās Latvijā no pārējām Eiropas valstīm bija jāievēro pašizolācija. Aprīļa izskaņā sarakstā nonāca arī Lielbritānija, kurā bijusi sekmīgākā vakcinēšanas kampaņa, bet kopš aizpagājušās nedēļas sarakstā iekļauta arī Portugāle.

Pašizolācijas slieksnis Latvijā patlaban ir noteikts 50 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Šis rādītājs Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu vidū zemāks ir tikai Portugālē, Maltā, Vatikānā un Islandē. Šis rādītājs zemāks par 50 ir arī Lielbritānijā, sasniedzot 44,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.