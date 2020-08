Jauniešus aicina pieteikties “Digitālo prasmju Bootcamp”

Sociālais uzņēmums Visas Iespējas (www.visasiespejas.lv) sadarbībā ar uzņēmumiem Tet, Zalaris un TVNET no 17. līdz 19. augustam organizē tiešsaistes apmācības “Digitālo prasmju Bootcamp”, uz kurām tiek aicināti pieteikties jaunieši no visas Latvijas vecumā no 16 gadiem. Apmācību mērķis ir uzlabot jauniešu darba prasmes, īpaši izceļot dažādas digitālās jomas, kā arī sagatavot jauniešus darba tirgum.

Apmācības rīko sociālais uzņēmums un jauniešu platforma Visas Iespējas, kas vienuviet apkopo profesionālās un personīgās attīstības iespējas jauniešiem ar mērķi palīdzēt ikvienam attīstīt savu potenciālu. Apmācības norisināsies tiešsaistē un tajās jaunieši apgūs dažādas šodien nepieciešamās digitālās prasmes, kā arī uzzinās vairāk par darba iespējām un nākotnes tendencēm digitalizācijas jomā. “Jauniešiem vajag vairāk iespējas pašizaugsmei - īpaši šogad, kad darba tirgus ir sevišķi izaicinošs. Tāpēc mēs ceram, ka spēsim dot iespēju maksimāli daudziem jauniešiem no visas Latvijas piedalīties apmācībās un gūt praktisku pieredzi digitālajā vidē", komentē Visas Iespējas izveidotājs Gustavs Mārtiņš Upmanis.

Apmācībās jaunieši no visas Latvijas piedalīsies interaktīvās nodarbībās, ko vadīs dažādi nozares profesionāļi gan no Latvijas, gan ārzemēm. Dalībnieki būs aicināti pielietot iegūtās zināšanas arī praksē, pildot dažādus uzdevumus mazākās grupās un prezentējot rezultātus kompāniju pārstāvjiem no Tet, Zalaris un TVNET, kuri arī dalīsies savā pieredzē ar jauniešiem. Izvērtējot dalībnieku pieteikumus, katra no kompānijām izvēlēsies arī 20 motivētākos jauniešus, kurus atbalstīs, nodrošinot vienreizēju stipendiju apmācību dalības maksas segšanai.

“Automatizācija, robotizācija, mākslīgais intelekts, darbs ar lielajiem datiem – šajās jomās Tet darbojas jau vairākus gadus. Taču šogad digitalizācija un tās sniegtās iespējas ir guvušas daudz lielāku uzmanību gan uzņēmumu vidū, gan sabiedrībā. Nozarei arvien attīstoties, jāaug līdzi arī esošo un topošo speciālistu zināšanu līmenim, nereti pat jaunās profesijas un tām nepieciešamās prasmes apgūstot pašmācību ceļā, jo skolās vai kursos tās vēl nemāca. Tādēļ priecājamies, ka varam dalīties savā pieredzē un zināšanās, jauniešiem palīdzot attīstīt savu potenciālu un kļūt konkurētspējīgākiem nākotnes darba tirgū,” par dalību apmācībās stāsta tehnoloģiju un izklaides uzņēmuma Tet korporatīvās attīstības direktors Viktors Toropovs.

Arī uzņēmuma Zalaris pārstāve Guna Gorbunova saka: “Zalaris ir uzņēmums, kurā daudzi cilvēki ir uzsākuši savas pirmās darba gaitas un profesionālo karjeru, tādēļ mēs vienmēr esam gatavi atbalstīt jauniešus un ieguldīt viņu izaugsmē. Apvienojot uzņēmuma pieredzi ar jauniešu mūsdienīgo redzējumu, mēs vēlamies veidot abpusēji produktīvu sadarbību.”

Vairāk informācijas par apmācību programmu un pieteikšanos var atrast mājaslapā visasiespejas.lv