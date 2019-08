Jauno produktu debijas izstādē “Riga Food 2019”

Saldā torte no kabačiem, mārrutku etiķis ar čili, alus ar pienu, visātrāk pagatavojamais olu kultenis … tie ir tikai daži no Latvijas uzņēmumu jaunajiem un interesantajiem produktiem, ko varēs apskatīt, nodegustēt un iegādāties Baltijas lielākajā pārtikas izstādē “Riga Food 2019”, kas jau no 4. līdz 7. septembrim notiks Ķīpsalā. Nāc un izbaudi vēl nebijušas garšas!



Deserta tortes no kabačiem, bietēm, ķirbjiem un burkāniem

Tu teiksi: “Biete? Nemūžam! Kabacis? Nē, tas nav man!” Bet mēs sakām: “Pagaršo un tu būsi pārsteigts, cik labi tas var garšot! Vēl jo vairāk – padomā, kādu vitamīnu un minerālu bagātību tie sevī glabā.” Ģimenes uzņēmuma “Diamonds Food Group” sortimentā ir gardi bezglutēna un bezlaktozes konditorejas produkti “Dabas Dimanti’ – tortes no kabačiem, bietēm, ķirbjiem un burkāniem, kas sniedz pārsteidzošu garšas pieredzi gan bērnam, gan pieaugušajam.



Siers cepšanai

Dārza ballīšu sezona turpinās, tādēļ noderēs “Jaunpils Pienotava’’ jaunums – cepamsiers. Siers jau ir sagriezts šķēlēs un gatavs cepšanai vai grilēšanai. Tas lieliski noderēs ne tikai dārza ballītēm, bet arī jebkurai citai ēdienreizei. Cepamsiers ideāli papildinās svaigu lapu un dārzeņu salātus, labi derēs sacepumos, kā arī būs garda uzkoda kopā ar alu.



Alus ar pienu un avenēm



Milkshake Ale kā alus stils šobrīd veic savu uzvaras gājienu visā pasaulē. Arī alus darītava “Viedi” seko pasaules tendencēm un ir radījuši dūmakainu un augļainu alu “Piena ceļš”, kas ievedīs bagātajā Milkshake ale alus pasaulē. Lai sabalansētu apiņu rūgtumu, “Piena ceļam” tika pievienota piena laktoze. Otrs jaunums ir ar vēl noslēpumaināku nosaukumu – “Ercena dāma” – kviešu alus ar ķiršiem un avenēm.



Latvijas melnais kaviārs

Zini, kādu delikatesi svētkos bauda Anglijas karaliene? Jā, tepat Rīgas pievārtē esošā uzņēmuma “Mottra” ražotos zivju ikrus. Arī Lady Gaga un Eltons Džons tos ir iekļāvis savu ballīšu ēdienkartē! Latvijā ražotu augstākās klases melno kaviāru jau iecienījuši Holivudā, Lielbritānijā un daudzviet citur pasaulē. Apmeklē “Riga Food 2019” un storu ikrus nogaršo arī tu!



Maize ar bietēm

Mūsu zemē rudzu autentiskā garša pazīstama kā lielam, tā mazam. Savukārt, novērtējot bietes galvenās iezīmes – piesātināto krāsu, izteikto garšu un uzturvērtību, tā nonākusi “Hanzas Maiznīcas” rudzu maizes mazajā klaipā, lai bagātinātu un dažādotu tavu ikdienas garšas baudījumu. Maizes sastāvā ir 50 % dārzeņu, daudz šķiedrvielu un pilngraudu rudzu milti. Maizē ar bietēm netiek pievienots maizes raugs. Tiešām veselīga!



Visātrāk pagatavojamais olu kultenis pasaulē

Olu kulteni "Scraegg" ir iespējams pagatavot 15 sekundēs, turklāt tas ir veselīgs un garšīgs. Pagatavošanas procesā tiek izmantotas tikai bioloģiski audzētu vistu olas un garšvielas, kas ražotas no dabīgām izejvielām un nesatur konservantus. Olu kulteņa pagatavošanai nav nepieciešama eļļa vai tauki. Ideāli piemērots ātrās ēdināšanas vietās, viesnīcās, viesu mājās, izbraukumu ēdināšanā festivālos, sporta spēlēs, kafejnīcās un pat restorānos.



Trifeles no kaņepju sēklām un proteīna

“Sēklu muss” jau ir “iekarojis” saldummīļu sirdis ar veselīgajiem sēkliņu batoniņiem, bet tikko ir iznācis pavisam jauns produkts – trifeles no kaņepju sēklām un proteīna. Tā ir debešķīga garšu kombinācija – piparmētras, zemenes un kaņepes, kas sniedz enerģiju un pilnīgu laimes sajūtu. Nāc uz “Riga Food 2019” degustēt!



Mārrutku etiķis ar čili

“MārLapiņi” ir vienīgais uzņēmums ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, kas ražo tik dažādus produktus no mārrutku saknes. Ģimenes uzņēmums katru gadu izstrādā kādu jaunu produktu. Šogad tas ir mārrutku etiķis ar čili – izcili apvienota smarža un garša. Mārrutku etiķis ar čili burvīgi papildinās jebkuru maltīti. Ideāli piemērots gaļai, salātiem, marinādēm un jūras veltēm. Izstādē izmēģini ne tikai mārrutku etiķi ar čili, bet mārrutkus ar avenēm, upenēm un smiltsērkšķiem, mārrutku siera cepumus, mārrutku šokolādes trifeles un pat mārrutku čipsus.



Ciabata cepšanai mājās

Tikko izcepta maize mājās ienesīs ne tikai svaigi ceptu maizes smaržu, bet arī padarīs garoziņu kraukšķīgu. Tumšā ciabata vai ciabata ar olīvām? “Latvijas Maiznieka” jaunums – produktu līnija “Izcep pats” ir kaut kas unikāls un Latvijā nebijis. Tikai 10 minūtes 190 C un gatavs! Izstādē būs iespēja ne tikai nogaršot produktus no jaunās līnijas, bet arī pašiem izcept savu maizi.



Marakujas mērce

Šobrīd eksotisko augļu produkti kļūst aizvien populārāki un cilvēkiem patīk izmēģināt ko jaunu. Pērn “Riga Food” apmeklētāji degustēja trīs jaunas “Pūre” saldās mērces, radītas tieši šai izstādei. Par visgardāko apmeklētāji atzina tieši marakujas mērci, tādēļ tika izlemts to ražot un piedāvāt patērētājiem. Neparastā un eksotiskā marakujas mērce ar izteikti saldskābu augļu garšu un sastāvā esošajām ēdamām, kraukšķīgām sēkliņām ir lieliska piedeva saldējumam, konditorejas izstrādājumiem, pankūkām un dažādiem desertiem.



Šogad vēl vairāk nekā citus gadus gan mājražotāji, gan starptautiskie pārtikas nozares uzņēmumi savus jaunos produktus izvēlējušies prezentēt tieši izstādē “Riga Food 2019”, tāpēc pārsteigumi ir garantēti. Jaunumu tiešām ir daudz! Dažus aplūko jau tagad: www.rigafood.lv