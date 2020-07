Jūnijs bijis otrais siltākais novērojumu vēsturē un dažviet arī viens no mitrākajiem pēdējos 60 gados

Aizvadītais jūnija mēnesis bijis otrais siltākais novērojumu vēsturē, savukārt spēcīgo lietavu dēļ dažviet tas ir bijis arī viens no mitrākajiem pēdējos 60 gados, aģentūra LETA noskaidroja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Jūnija vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 18,1 grāds, kas ir 3,3 grādus virs mēneša normas. Šis ir otrais jūnijs pēc kārtas, kura vidējā gaisa temperatūra Latvijā ir augstāka par plus 18 grādiem, un kopā ar 1999.gada jūniju šī gada jūnijs ir otrais siltākais novērojumu vēsturē (kopš 1924.gada), atpaliekot vien no pērnā jūnija, kad vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 18,6 grādi.

Mēneša minimālā gaisa temperatūra plus 1 grāds tika novērota 2.jūnijā Zosēnos, bet maksimālā gaisa temperatūra plus 31,4 grādi - 18.jūnijā Skultē.

Kopumā jūnijā tika pārspēti 46 diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi, starp kuriem bija trīs dekādes maksimālās gaisa temperatūras rekordi, bet atkārtots tika viens dekādes un viens diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekords.

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā jūnijā bija 91,1 milimetri (mm), kas ir 24% virs mēneša normas (73,3 mm). Visvairāk nokrišņu (191,8 mm) bija Jelgavā, bet vismazāk Stendē - 42,7 mm.

Vairākās novērojumu stacijās jūnijs bija viens no mitrākajiem pēdējos 60 gados. Jelgavā un Liepājā tas bija mitrākais kopš 1961.gada, bet Ainažos, Bauskā, Kalnciemā, Piedrujā, Rīgā un Rūjienā tas bija starp pieciem mitrākajiem.

Vidēji Latvijā jūnijā bija 8,6 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Alūksnē, Gulbenē un Jelgavā - 12 diennaktis, bet vismazāk (piecas diennaktis) - Kolkā, Mērsragā un Stendē.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā jūnijā bija 75% - no 69% Rīgā līdz 81% Kolkā. Savukārt visstiprākās vēja brāzmas (24,1 m/s) tika novērotas 8.jūnijā Priekuļos.