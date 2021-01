Kā tālrunī notvert mobilo spiegu?

Droši vien ir dzirdēts par spiegošanas lietotnēm — viedtālruņu novērošanas programmatūrām, kas ir paredzētas kāda ziņojumu, zvanu un citu personas datu slepenai kontrolēšanai. Dažs var nodomāt, ka par tām ir jāuztraucas tikai plaši pazīstamām personām, piemēram, slavenībām, augsta līmeņa politiķiem vai uzņēmējiem, tomēr patiesībā mobilie spiegi var ietekmēt ikviena dzīvi.



Ja padomātu, varētu atrast daudz iemeslu, kāpēc kāds gribētu jūs izsekot. Piemēram, varbūt darba devējs vēlas zināt, ko darāt ārpus biroja, vai jūsu otrā pusīte grib noskaidrot, ar ko nodarbojaties, kad neesat mājās. Tāpēc mēs pastāstīsim par trim veidiem, kā viedtālrunī atrast novērošanas lietotnes.

Pirmām kārtām pats varat atrast mobilo spiegu, laiku pa laikam pārbaudot lietotņu iestatījumus. Lai gan spiegošanas lietotnes cenšas noslēpties, vairums kaut kādā veidā atklāj savu klātbūtni. Divas brīdinošas pazīmes ir negaidīti ātra mobilo datu izbeigšanās vai tikpat ātra akumulatora enerģijas izsīkšana. Ja pamanāt vienu vai otru problēmu, esiet piesardzīgs un pārbaudiet, kuras lietotnes patērē tālruņa resursus. Kad ierīce ieslēdz Wi-Fi, mobilo internetu vai atrašanās vietas noteikšanu, pat ja tos izslēdzāt, arī tad apskatieties, kuras lietotnes izmanto datus un piekļūst atrašanās vietas informācijai.

Ja „Android” pārvaldītā tālrunī neko neatrodat, bet jums tik un tā ir aizdomas, ka jūs izspiego, pārbaudiet, kurām lietotnēm ir piekļuve „Pieejamībai”. „Pieejamība” ļauj lietotnēm okšķerēt pa citām programmām, mainīt iestatījumus un darīt daudz ko citu, darbojoties kā lietotājam. Tādējādi šī atļauja ir ļoti noderīga spiegprogrammatūrām. Mēs nemaz nejokojam, kad apgalvojam, ka „Pieejamība” ir viena no potenciāli bīstamākajām „Android” atļaujām. Piešķiriet šāda veida piekļuvi pretvīrusu utilītprogrammai, un viss.

Otrais veids, kā „Android” pārvaldītā mobilajā ierīcē atrast novērošanas lietotni, ir izmantot spēcīgu drošības risinājumu. Tas atmaskos visus nodevējus pat tad, ja jums ir bezmaksas versija. Ņemot vērā stalkerprogrammatūras juridiski strīdīgo statusu, daudzi drošības risinājumi dažas problemātiskas lietotnes klasificē kā „Nav vīruss”, taču jūs tik un tā saņemsit brīdinājumu par to, tāpēc vienmēr uzmanīgi izlasiet pretvīrusu risinājuma brīdinājumus.

Tomēr šim paņēmienam ir viens trūkums: dažas novērošanas lietotnes informē savus īpašniekus, ja ierīcē ir instalēta pretvīrusu aizsardzība. Ja raizējaties par izsekošanu, varbūt ir labāk neizrādīt aizdomas, tāpēc, lai palīdzētu lietotājiem saskatīt spiegu, neatmaskojot sevi, ir pieejams mobilais spiegu ķērājs ar nosaukumu „TinyCheck”, kas vienlīdz labi darbojas gan ar „Android”, gan iOS pārvaldītām ierīcēm. Sākotnēji tas tika izstrādāts, lai palīdzētu no vardarbības ģimenē cietušajiem, bet drīz vien kļuva skaidrs, ka tas var būt noderīgs ikvienam.

Tomēr pašreizējā versija prasa noteiktas tehniskās prasmes un gatavību ķimerēties ar aparatūru, jo „TinyCheck” tiek instalēts nevis viedtālrunī, bet gan atsevišķā ierīcē, piemēram, mikrodatorā „Raspberry Pi”. Šī atsevišķā ierīce ir jākonfigurē, lai tā darbotos par starpnieku starp maršrutētāju un ar Wi-Fi savienoto ierīci, bet balva par šo darbu ir apziņa, ka nekāda spiegprogrammatūra tālrunī nevar redzēt jūsu programmatūru. Kad tā ir instalēta, visa jūsu interneta datplūsma iet caur „TinyCheck”, kas to reāllaikā analizē. Ja viedtālrunis lielu datu apjomu nosūta uz zināmu spiegprogrammatūras serveri, „TinyCheck” paziņos par to.

Ja ar kādu no iepriekš minētajiem paņēmieniem atrodat viedtālrunī spiegprogrammatūru, nesteidzieties to izdzēst. Persona, kas instalējusi lietotni, to pamanīs, un tas var pasliktināt situāciju. Tāpat kā visos citos drošības aspektos, vispirms veiciet aizsardzības pasākumus. Piemēram, ja jūs izseko potenciāli varmācīgs partneris, pirms jebkādām darbībām ar spiegošanas lietotni vispirms sazinieties ar palīdzības centru no vardarbības ģimenē cietušajiem. Tāpat ņemiet vērā, ka, izdzēšot programmu, varat zaudēt pierādījumus, kas vēlāk var būt vajadzīgi.

Dažkārt ir vieglāk nomainīt viedtālruni un pēc tam nodrošināt, ka jaunajā ierīcē neviens nevar ieinstalēt spiegošanas lietotnes. Lūk, „Kaspersky” padomi.

• Aizsargājiet ierīci ar stipru paroli, kuru nekādā ziņā neizpaudiet partnerim, draugiem vai kolēģiem.

• Uzreiz ieinstalējiet spēcīgu drošības risinājumu un regulāri skenējiet ierīci.

• Nomainiet visu kontu paroles un arī tās nevienam neizpaudiet.

• Lejupielādējiet lietotnes tikai no oficiāliem avotiem, piemēram, „Google Play” vai „App Store”.

Lai uzzinātu vairāk par spiegprogrammatūrām un kā ar tām tikt galā, apmeklējiet Koalīciju pret stalkerprogrammatūru, kas apvieno organizācijas, kuras apkaro vardarbību ģimenē, un drošības aprindas.