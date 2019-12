Kanālā LNT ziņas rāda tikai agri no rīta un naktī

Šonedēļ televīzijas kanālā LNT ziņu raidījumi tiks raidīti tikai agri no rīta un naktī, liecina TV programmā pieejamā informācija.

Pirmdien, kad pirmo reizi LNT ēterā vairs netika rādītas TV kanāla komandas radītās vakara ziņas, kas līdz šim ēterā bija plkst.20, TV3 ziņu dienesta sagatavotās ziņas ēterā bija vien plkst.23.20. Rīta informatīvā pārraide "900 sekundes" gan turpina iznākt plkst.6.

TV programma liecina, ka TV3 vakara ziņu izlaidums kanālā LNT katru dienu plānots atšķirīgā laikā. Piemēram, šodien tās tiks rādītas plkst.23.25, trešdien - plkst.23.30, ceturtdien - plkst.00.25 (naktī uz piektdienu), bet piektdien - plkst.23.50.

Vēlu naktī paredzēti arī minēto ziņu raidījumu atkārtojumi.

Pārējā laikā LNT ēterā tiek raidītas filmas un citi izklaidējoša satura raidījumi.

Mediju grupā "All Media Baltics" aģentūrai LETA iepriekš norādīja, ka laika posmā līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums par jaunu apraides atļauju izsniegšanu un esošo anulēšanu, "All Media Baltics" nodrošinās prasības, kas noteiktas apraides atļaujās, tai skaitā par noteiktu ziņu apjomu kanālā LNT. Apraides atļauja nenosaka ziņu satura veidotāju, tāpēc no 2.decembra kanālā LNT tiks rādīts TV3 ziņu dienesta veidotais ziņas, norādīja mediju grupā.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) loceklis Patriks Grīva aģentūrai LETA skaidroja, ka NEPLP kā mediju uzraugs nevar ietekmēt uzņēmuma satura raidīšanas laikus. Viņš atzīmēja, ka jautājums, kad tiek raidītas ziņas, ir medija redakcionālais lēmums.

Grīva piebilda, ka NEPLP prioritāte ir, lai medijs nepārkāpj apraides licences nosacījumus. "Kamēr nav mainīti vai pārkāpti pārraides atļaujas nosacījumi, tikmēr NEPLP neiesaistās redakcionālos lēmumos. Tā ir viņu darīšana," sacīja Grīva.

Kā ziņots, "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādā ar TV3 zīmolu, savukārt kanāls LNT vairs neturpina darbu esošajā formā. Kompānijā solījusi paplašināt kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veido arī vienotu ziņu dienestu.

Nedēļas nogalē ēterā iznāca pēdējais LNT ziņu dienesta veidotais ziņu raidījums, kas atšķirībā no ierastās programmas bija stundu garš.

Par TV3 Ziņu un informatīvo raidījumu dienesta vadītāja vietas pienākumu izpildītāju uz laiku iecelta TV3 ziņu vadītāja Kristīne Anže, kura amata pienākumus pildīs līdz brīdim, kad tiks pabeigta atlase uz jaunā ziņu dienesta vadītāja amatu.

Turpmāk jauno TV3 ziņu producentu komandu veidos LNT ziņu producents Valdis Francis un TV3 ziņu producents Alvils Vīksna. Savukārt rīta ziņu raidījuma "900 sekundes" producentu komandā būs Diāna Vīlipa-Folka un Ilze Aginta. Savukārt informatīvo raidījumu producenti paliks nemainīgi. Raidījumu "Bez Tabu" veidos Diāna Logina, bet "Degpunktā" - Agris Blumfelds.

Plānots, ka no nākamā gada televīzijas produktu portfelī bērniem būs pieejams jauns kanāls "TV3 Mini", savukārt sieviešu auditorijai būs pieejams kanāls "TV3 Life". Jaunie kanāli mediju grupas televīzijas produktu portfelī aizvietos kanālus LNT un "Kanāls2".

Pagaidām gan NEPLP mediju grupai nav izsniegusi minētajam nepieciešamās licences. NEPLP loceklis Grīva aģentūrai LETA iepriekš norādīja, ka padome uzņēmuma pieteikumu licencēm varētu skatīt šonedēļ.

Līdz šim kanāls LNT nodrošinājis sešas dažādas ziņu un dienas notikumu pārraides - "900 sekundes", "LNT ziņas sešos", "LNT ziņas", "Sporta un laika ziņas", "Degpunktā" un "Top 10", savukārt kanālā "TV3" ir vērojamas "TV3 ziņas", "TV3 laika ziņas", raidījumi "Bez Tabu" un "Nekā Personīga".

Plānots, ka pēc reorganizācijas jaunajā platformā darba dienās plkst.6 būs skatāms raidījums "900 sekundes", plkst.18 sekos "TV3 ziņas īsumā", plkst.19.10 tiks pārraidīts raidījums "Bez Tabu", plkst.20 - "TV3 ziņas", plkst.20.35 - raidījums "Degpunktā", bet dienas ziņu pārraides noslēgs "Sporta ziņas" plkst.20.55 un "Laika ziņas" plkst.20.58.

Savukārt sestdienās plkst.20 skatītājiem tiks piedāvāts raidījums "TV3 ziņas Sestdienā", kamēr svētdienās, kā ierasts plkst.19.10, skatītāji varēs vērot raidījumu "Nekā personīga", bet plkst.20 - "TV3 ziņas Svētdienā".

Līdz ar zīmola maiņu "All Media Baltics" sāks darbu arī pie reģionā pirmās digitālās ziņu platformas izveides, kas būs pieejama lietotnē un strādās pēc principa "video pēc pieprasījuma".

Jau ziņots, ka 2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Mediju grupa nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls2", radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.