Kariņš dusmīgs par gauso vakcinācijas procesu un aizrāda Pavļutam par rezultātu trūkumu

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) otrdien valdības sēdē neslēpa sašutumu par vakcinācijas pret Covid-19 procesu un norādīja uz veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) atbildību. Diskutējot par vakcinācijas pret Covid-19 procesu, Kariņš uzsvēra, ka viņš nespēj slēpt savu sašutumu. "Es nebiju domājis sadusmoties, bet es esmu sadusmojies," piebilda premjers.

Viņš teica, ka ilgstoši tiek runāts par masu vakcinācijas pret Covid-19 uzsākšanu, kas sākotnēji bija plānota aprīļa sākumā, tomēr pēc pašreizējām prognozēm tā varētu sākties aprīļa beigās vai maija sākumā. Tāpat premjers pauda kritiku par to, ka reāli tiek izlietots mazāk vakcīnu, nekā to ir pieejams.

Kariņš atzina, ka gadījumā, ja Veselības ministrija (VM) netiek galā ar vakcinācijas procesu, tad tas būtu jāpārņem Ministru kabinetam. Viņš norādīja, ka vakcīnas valstī ir, tāpēc potēšana Latvijā būtu jānodrošina katru dienu.

"VM atbildība nav izdabūt ārā vakcīnas no centrālās noliktavas, bet jādara tā, lai pote ir plecā. Kritika nāk pār valdību. Ja kritika nāk pār mums, tad kaut kas ir jāmaina. Iesaku VM mazāk pievērst uzmanību formalitātēm, un, šķīst vai plīst, jāgādā vakcīnas tur, kur ir gatavi potēt. Es otro un trešo nedēļu dzirdu, ka tūlīt būs, bet nav. Tas ir jāmaina. Ja jāmaina piegādātāji, tad tas ir jādara. Ja jāmaina cilvēki, kas to organizē, mainīsim. Bet, Daniel, ir jābūt risinājumam. Šāds temps nav pieļaujams," uzsvēra Kariņš.

Premjera ieskatā, "kaut kas klibo" ar vakcīnu izplatīšanu, tāpat kā maldīgu viņš raksturoja ideju par vakcīnu vienmērīgu izmantošanu. "Mums ir jāglābj cilvēku dzīvības. Ja kāds ir gatavs saņemt poti un kāds ir gatavs potēt, mums viņi ir jāsaved kopā. Tev, Daniel, rezultāts šobrīd iztrūkst," secināja premjers.

Kariņš kritizēja pieeju, ka atsevišķas vakcīnas pret Covid-19 tiek "pieturētas" un netiek izlietotas. "VM ir jāatņem vakcīnas tiem, kas iedomājas vakcīnas pieturēt, un jāpiegādā tiem, kas ir gatavi vakcinēt," pauda premjers.

Kā risinājumu vakcinācijas procesa paātrināšanai Kariņš iezīmēja Vācijas pieeju, kur samazināts vakcinācijas punktu skaits, šo procesu nododot tikai lielajiem vakcinācijas centriem. "Mums ir fantastiska infrastruktūra - lieli un mazi centri, kas izkliedēti pa visu Latviju. VM to visu kontrolē. Ja jūs to nekontrolējat, tad ir pēdējais laiks to sākt," uzsvēra Kariņš.

Ministru prezidents norādīja, ka VM ir gana lieli resursi, lai nodrošinātu vakcinācijas procesu, turklāt premjers aicināja nepaļauties uz gaidāmo ar vakcinācijas procesu saistīto informācijas tehnoloģiju risinājumu.

LETA jau vēstīja, ka patlaban Latvijā ir 48 917 vakcinācijā esošu jeb vēl neizlietotu vakcīnu pret Covid-19 devu, kamēr vēl 21 918 devas ir rezervētas otrajai potei, liecina Veselības ministrijas uz valdības sēdi sagatavotā prezentācija.

Visvairāk jeb kopumā 23 548 devu no šīm patlaban neizlietotajām vakcīnām ir tieši "AstraZeneca", savukārt vēl 8414 ir no ražotāja "Moderna". Atlikušās 16 955 devas ir no ražotāja "Pfizer"/"BioNTech".

Pēc prezentācijā paustā, aprīlī piegāžu apjomi aizvien stagnēs.

Līdz šim Latvijā izlietotas kopumā 177 010 vakcīnu devas, savukārt no 5. līdz 10.aprīlim izmantotas vairāk nekā 27 777 vakcīnu devas. Vidēji šajā intervālā izmantots vairāk nekā 4630 vakcīnu devu dienā.

Aizvien vislielākais vakcinēto personu īpatsvars ir Vidzemē, kur vakcīnu saņēmuši 11% iedzīvotāju, kamēr Kurzemē poti saņēmuši kopumā 10,3%. Tikmēr galvaspilsētā savakcinēts 10,1% iedzīvotāju, Zemgalē - 8,7%, bet Latgalē - vien 4,5%.

Jau ziņots, ka veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) iepriekš vēstīja, ka visas vakcīnas ir izvadātas pa vakcinācijas punktiem.

Savukārt premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) vakar pēc Sadarbības sanāksmes sēdes sacīja, ka ir krietni jāstrādā pie vakcinācijas organizēšanas, cilvēku informēšanas un aicināšanas vakcinēties pret Covid-19.

"Pēdējā laikā valstī ir ienākušas krietni vairāk vakcīnas, un pirmo reizi vairākās nedēļās esam vēl tālu no tā, kas bija jāsasniedz," teica Kariņš, piebilstot, ka aizvadītajā nedēļā dienā vajadzēja savakcinēt ap 8000 cilvēku, taču realitātē dienā izlietotas ap 3800 devām.