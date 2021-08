KNAB aicina uzmanīties no krāpnieku izsūtītiem izsaukumiem ierasties iestādē

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicina iedzīvotājus uzmanīties no krāpniekiem, kas iestādes vārdā pa pastu izsūtījuši nepatiesus izsaukumus ierasties KNAB. Ja iedzīvotāji augustā saņēmuši izsaukumu ierasties KNAB, iestāde aicina par to pārliecināties, individuāli sazinoties ar KNAB. Par to informē KNAB Komunikācijas nodaļa.

KNAB rīcībā nonākuši vairāki gadījumi, kad krāpnieki iestādes vārdā nosūtījuši nepatiesus izsaukumus ierasties iestādē. KNAB norāda, ka nepatiesā dokumenta parakstītāja – Katrīna Poļakovska – nav nodarbināta iestādē, kā arī dokuments ar norādīto reģistrācijas numuru, kura pirmā daļa ir “LVA”, nav reģistrēts KNAB lietvedības sistēmā.

Ja iedzīvotāji augustā pa pastu saņēmuši izsaukumu uz KNAB, iestāde aicina pārliecināties par izsaukuma patiesumu, zvanot uz KNAB tālruņa numuriem 67356161 vai 80002070 vai rakstot uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv .

KNAB nekādā veidā nav saistīts ar šiem izsaukumiem un pašlaik skaidro notikušā apstākļus.