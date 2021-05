Kosmetologiem un kosmētiķiem vairākas neskaidrības par darba sākšanu no 1.jūnija

Valdības pagājušajā ceturtdienā pieņemtais lēmums par to, ka no 1.jūnija darbu varēs atsākt pret Covid-19 vakcinētie individuālo pakalpojumu sniedzēji, un tajā pašā dienā Saeimā pieņemtais lēmums, kas ļauj jebkurai ārstniecības personai sniegt profesijai atbilstošus pakalpojumus, radījis apjukumu starp kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā, vai viņi, kā ārstniecības personas, drīkst darbu sākt arī tad, ja nav vakcinēti, izriet no Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas prezidentes Sabīnes Ulbertes teiktā aģentūrai LETA. Valdība sēdē 27.maijā lēma grozīt Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, paredzot, ka visi individuālo pakalpojumu sniedzēji, kuru darbība ir ierobežota, no 1.jūnija varēs atsākt darbu, ja būs vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19. Līdz ar to no 1.jūnija varētu strādāt arī skaistumkopšanas nozare un citi pakalpojumi, kas saistīti ar labsajūtu un izklaidi.

Savukārt Saeima tās pašas dienas vakarā lēma, ka ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētajām ārstniecības personām, ievērojot Ministru kabineta noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, būs atļauts sniegt pakalpojumus, kas atbilst ārstniecības personas profesijai. Ja pakalpojuma sniegšanas vietai atbilstoši Ārstniecības likumam nav jābūt ārstniecības iestādei, ārstniecības persona pakalpojumu drīkstēs sniegt arī pakalpojuma sniegšanas vietā, kas nav ārstniecības iestāde

Ulberte uzskata, ka šāds Saeimas lēmums ļaus kosmetologiem un kosmētiķiem gadījumā, ja, pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, atkal tiktu aizliegti skaistumkopšanas pakalpojumi, kosmētiķi un kosmetologi tos varētu turpināt, jo viņi ir ārstniecības personas. "Plastiskā ķirurģija jau arī ir skaistumkopšanas pakalpojums. Viņiem bija ļauts strādāt," salīdzināja asociācijas prezidente.

Tomēr viņas ieskatā šāds Saeimas lēmums arī kopumā kosmētiķus un kosmetologus padara līdzvērtīgus pārējām ārstniecības personām, kurām vakcinācija pret Covid-19 nav obligāta prasība, lai varētu strādāt. Ulberte gan atzina, ka par to būtu nepieciešami plašāki atbildīgo skaidrojumi, lai neveidotos pārpratumi.

Vienlaikus Ulberte atzina, ka arī tad, ja no 1.jūnija patiešām varēs strādāt tikai vakcinētie un pārslimojušie kosmetologi un kosmētiķi, nav pilnīgi skaidrs, kā to varēs apliecināt jau no rītdienas.

Tikmēr Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders aģentūrai LETA tomēr atzīmēja, ka Saeimas pieņemtajā lēmumā, kas attiecas uz ārstniecības personām, teikts, ka pakalpojumus var sniegt, ievērojot Ministru kabineta noteiktās epidemioloģiskās drošības prasība. Savukārt Ministru kabineta 27.maijā atbalstītais lēmums nosaka epidemioloģiskās drošības prasības - dažādus pakalpojumus, tajā skaitā skaistumkopšanas jomā, no 1.jūnija var sniegt personas, kas ir vakcinētas pret Covid-19 vai pārslimojušas Covid-19.

"Tādējādi Veselības ministrijas skatījumā epidemioloģiskās drošības prasības jau ir noteiktas un šobrīd tās nav jāpapildina," sacīja Šneiders.

Tāpat viņš atzīmēja - tā kā Saeimas lēmums un valdībā lemtais stājās spēkā vienā dienā - 29.maijā, tad arī dienās līdz 1.jūnijam nevakcinēti kosmetologi un kosmētiķi pakalpojumu nedrīkstēja sniegt.

Jau vēstīts, ka Ministru kabinets 27.maijā lēma - ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinējies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojis šo slimību, no 1.jūnija tas drīkstēs individuāli sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, sporta nomas un fotopakalpojumus, kā arī saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu.

Tai pat laikā Saeima atbalstīja priekšlikumu, kas labvēlīgi attieksies arī uz to daļu no skaistumkopšanas nozares darbiniekiem, kuri ir ārstniecības personas.