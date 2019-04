Labdarības akcija “Nepaej garām!” aicina dāvāt sapņu vasaru bērniem ar īpašām vajadzībām

Sākusies ikgadējā Latvijas Bērnu fonda un Latvijas Televīzijas tradīcija – labdarības akcija „Nepaej garām!”. Tās mērķis ir vākt ziedojumus vasaras nometnēm bērniem ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas. Nometnēs bērni apgūst jaunas prasmes, draudzējas un pavada laiku atmosfērā, kas ļauj aizmirst ikdienas rūpes.

Akcija noslēgsies ar sirsnīgu koncertu Klusajā sestdienā – 20.aprīlī pulksten 18.35 LTV 1 tiešraidē un REPLAY.lv.





Latvijas Bērnu fonds organizē vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām jau kopš 1992. gada. Tās ļauj no ikdienas raizēm atpūsties tiem bērniem, kuru ikdiena nereti piesaistīta vienai videi. Iespēja socializēties un apgūt jaunas prasmes ir neatsverama, lai bērni ar īpašām vajadzībām varētu stiprināt veselību. Un arī vecāki novērtē nometnes, jo daudziem tas ir vienīgais brīdis visa gada laikā, ko viņi var saukt par laiku sev. Latvijas Bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš atzīst, ka fonds jau gada sākumā saņem zvanus un vēstules no bērnu vecākiem, jo nometnes ir viens no ģimeņu gaidītākajiem vasaras notikumiem. Nometnēm nav dalības maksas. “Latvijas Bērnu fonda trīsdesmit gadu darba pieredze liecina, ka ģimenes, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām, bieži vien ir nepilnas, maznodrošinātas vai trūcīgas, tādēļ līdzcilvēku atbalsts, lai īpašajiem bērniem nodrošinātu kvalitatīvu laika pavadīšanu, veselības stiprināšanu, personības izaugsmi un iespēju būt kopā ar vienaudžiem, tām ir īpaši vajadzīgs,” norāda Bērziņš.





Klusās sestdienas pievakarē LTV1 tiešraidē izskanēs akcijas noslēguma koncerts, kura idejas pamatā ir stāsts par bērna sapņu vasaru. Tajā uzstāsies virkne iemīļotu mākslinieku – grupa “Carousel”, kas maijā pārstāvēs Latviju lielajā Eirovīzijā, grupa “Carnival youth”, kas vasaras noslēgumā izdos jaunu studijas albumu, dziedātāja Samanta Tīna, Patrisha, grupa “The Sound Poets” kopā ar Alisi Josti, Jānis Lūsēns kopā ar Zigfrīdu Muktupāvelu un citi. Koncertu vadīs LTV raidījumu vadītāji – Laura Vonda un Reinis Ošenieks. Tieši viņi pērn kopā ar citiem LTV darbiniekiem devās ciemos pie bērniem uz nometni, lai pastāstītu par sevi un savu darbu, un paši savām acīm redzētu, cik daudz prieka bērnos rada mazas tikšanās un kopā pavadīts laiks.





“Man šķiet, ka ar katru gadu akcija mūsu ēterā arvien uzskatāmāk parāda, ko dzīvē nozīmē bieži izmantotais, taču ne vienmēr līdz galam saprastais vārdu savienojums “iekļaujoša sabiedrība”,” uzskata LTV valdes pagaidu locekle Vikija Valdmane-Rozenberga. “Zinot to, cik ļoti bērni gaida nometnes, un redzot, cik patiesu prieku viņi izjūt, kad šajās nometnēs piepildās viņu mazie sapnīši – vienalga, vai būt kopā ar draugiem, vai būt pie dabas, vai doties mazā pārgājienā – tās ir lietas, kas citiem cilvēkiem var šķist pašsaprotamas. Taču te tas ir notikums. Es esmu pateicīga visiem ziedotājiem, kuri ik gadu palīdz radīt šos sirsnīgos notikumus, un aicinu tos atbalstīt arī šogad,” atbalstu akcijai pauž Vikija.





Lai dāvātu bērniem sapņu vasaru, jau šobrīd darbojas akcijas ziedojumu tālrunis – 90006484, uz kuru piezvanot, iespējams ziedot 1,42* eiro. Tāpat ziedot iespējams internetā, Latvijas Bērnu fonda mājaslapā – ziedojumi.lbf.lv, atstājot anonīmu ziedojumu kādā no visā Latvijā izvietotajām ziedojumu kastītēm ar Latvijas Bērnu fonda logo vai veicot pārskaitījumu nodibinājumam “Latvijas Bērnu fonds” (reģ. nr. 40008018725, AS “SEB BANKA”, konta nr. LV42UNLA0002000707402), kā maksājuma mērķi norādot “Vasaras nometnes”. Vienas desmit dienas garas nometnes, kurā var piedalīties 25 bērni, vidējās izmaksas ir 9 500 eiro. To laikā bērni uzlabo veselību, pilnveido savas radošās prasmes un talantus un galu galā – atpūšas no ikdienas rutīnas.





* No katra ziedotā eiro SIA „Lattelecom” ietur maksu par pakalpojuma tehnisko nodrošinājumu 0,14 eiro + PVN par katru notikušo zvanu, tad faktiskā ziedojumu summa atkarīga no tā vai abonents samaksā rēķinu, vai neapstrīd vēlāk veikto zvanu.





Ar LR Finanšu ministrijas 2005.gada 16.marta lēmumu Nr.8 Latvijas Bērnu fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas saskaņā ar likumu „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”, ziedotājiem piemēro noteiktas atlaides.