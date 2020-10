Laikapstākļi šajā dienā vēsturē: 17.oktobris; 2008.gadā Gulbenē spēcīgi lija

2019.gadā bija pārsvarā apmācies laiks, brīžiem lija. Gaisa temperatūra naktī un dienā +10..+15 grādi, vietām Vidzemē gaiss naktī atdzisa līdz +6 grādiem. 2018.gada 17.oktobris bija sestā diena pēc kārtas ar saulainu laiku visā Latvijā. Minimālā gaisa temperatūra no rīta -1..+8 grādi; dienā gaiss iesila līdz +16..+19 grādiem un astoņās novērojumu stacijās tika pārspēts siltuma rekords.

2017.gada 17.oktobrī no Francijas ziemeļiem līdz Krievijai, tajā skaitā pāri Baltijas valstīm, stiepās putekļi no Sahāras tuksneša un meža ugunsgrēkiem Pireneju pussalā, kas sauli iekrāsoja sarkanu. Latvijā bija lielākoties mākoņains laiks, daudzviet uzlija, naktī veidojās migla, dienā gaiss iesila līdz +12..+16 grādiem. No rīta Somijas ziemeļos bija 19 centimetrus dziļš sniegs, bet pēcpusdienā Polijā gaiss iesila līdz +25 grādiem.

2016.gadā Latvijā bija pārsvarā skaidrs, valsts austrumos - apmācies laiks. Gaisa temperatūra naktī noslīdēja līdz +2..-6 grādiem, dienā tā sasniedza +5..+10 grādus.

2014.gada 16.oktobra vakarā un 17.oktobra rītā Latgalē un Sēlijā sniga pirmais sniegs. Diena daudzviet bija saulaina, gaisa temperatūra nepārsniedza +2..+8 grādus.

2013.gadā valsts ziemeļaustrumos gaiss naktī atdzisa līdz -5,5 grādiem, pēcpusdienā temperatūra pakāpās līdz +7..+12 grādiem.

2009.gada 17.oktobrī daudzviet mazliet lija vai sniga, dienā bija tikai +2..+7 grādi.

2008.gadā šai dienā pamatīgi lija, nokrišņu daudzums Gulbenē sasniedza 40 milimetru. Spēcīgi nokrišņi - lietus un sniegs - bija arī 2002.gadā, kad Rīgā nolija 26 milimetri.

Rekordi Rīgā:

1941.gada 17.oktobrī minimālā gaisa temperatūra Rīgā bija -5,3 grādi.

1949.gada 17.oktobrī maksimālā gaisa temperatūra Rīgā bija +18,8 grādi.

Visas Latvijas rekordi:

1976.gada 17.oktobrī gaisa temperatūra pazeminājās līdz -7,9 grādiem.

1949.gada 17.oktobrī gaisa temperatūra paaugstinājās līdz +20,3 grādiem.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un LETA arhīva dati