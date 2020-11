Laikapstākļi vēsturē: 24.novembris; 1998.gadā Gulbenē bija mīnus 18 grādi

2019.gadā mākoņi daļēji sedza debesis, vietām Austrumlatvijā bija neliels sniegs un atkala. Gaisa temperatūra no rīta Vidzemē pazeminājās līdz mīnus 8 grādiem; dienas vidū bija no mīnus 3 grādiem līdz 0.

2018.gadā bija apmācies laiks, daudzviet nelieli nokrišņi un dūmaka vai migla, gaisa temperatūra bija no mīnus 5 līdz plus 4 grādiem.

2017.gadā gaisa temperatūra pakāpās līdz nepilniem plus 2 grādiem valsts galējos austrumos un līdz plus 9 grādiem Kurzemes piekrastē.

2015.gadā daudzviet sniga un uzspīdēja saule, valsts lielāko daļu klāja neliela sniega kārta, Vidzemes ziemeļrietumos tās biezums vietām sasniedza desmit centimetrus.

2008.gadā naktī uz 24.novembri visā Latvijā plosījās spēcīgs sniegputenis un sniega vētra, kas dienas gaitā pakāpeniski norima. Biezākā sniega sega izveidojās Lubānā - 38 centimetri. Daudz sasniga arī Valkas apkārtnē - 32 centimetri, savukārt Rīgā 24.novembra rītā bija 17 centimetrus bieza sniega kārta.

2006., kā arī 1994. un 1982.gada 24.novembrī gaisa temperatūra visā valstī bija no plus 7 līdz plus 9 grādiem, vēl par grādu siltāks bija 1980.gadā.

Pēdējais ļoti aukstais 24.novembris bija 1998.gadā, kad Gulbenē gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 18, citviet valstī bija no mīnus 7 līdz mīnus 17 grādiem.





Rekordi Rīgā:

1890.gada 24.novembrī minimālā gaisa temperatūra Rīgā bija -16,4 grādi.

1906.gada 24.novembrī maksimālā gaisa temperatūra Rīgā bija +10 grādu.





Visas Latvijas rekordi:

1998.gada 24.novembrī gaisa temperatūra pazeminājās līdz -18,3 grādiem.

1938.gada 24.novembrī gaisa temperatūra paaugstinājās līdz +10,9 grādiem.