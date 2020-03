Latvijā apstiprināta pirmā saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19"

Atbildīgie dienesti kopā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) veic nepieciešamos jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 ierobežošanas un mazināšanas pasākumus, tostarp padziļinātu izpēti, lai iegūtu visu nepieciešamo informāciju par infekcijas avotu un tās izplatību, to šodien preses konferencē apliecināja veselības ministre Ilze Viņķele.

Ministre informēja, ka pirmā paciente, kurai diagnosticēta koronavīrusa izraisītā slimība COVID–19, nogādāta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Latvijas infektoloģijas centrs” (LIC). Paciente ir sieviete no Rīgas, kura nesen bija atgriezusies no Itālijas, Milānas, kur šobrīd ir jaunā koronavīrusa uzliesmojums. Paciente atradās mājās, un laboratorisko izmeklējumu veikšanai ieradās NMPD brigāde.

Paciente lidoja kopā ar ģimeni, tai skaitā bērnu, kurš kopā ar sievieti nogādāts LIC, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību. COVID-19 infekcija bērnam līdz šim nav apstiprināta, bet viņam ir slimības simptomi. Pārējiem ģimenes locekļiem noteikta karantīna mājās.

Paciente no Milānas uz Minheni nokļuva ar automašīnu, un 29. februārī Latvijā atgriezās ar airBaltic lidmašīnas reisu BT226, Rīgā ielidojot plkst. 17.55. Šajā reisā lidoja 145 pasažieri, no kuriem 24 pasažieri ir uzskatāmi par tuvām kontaktpersonām. No tām 8 ir Latvijas pilsoņi, tai skaitā pati ģimene. SPKC speciālistu rīcībā ir pilns pasažieru saraksts, tāpēc jau notiek saziņa ar visiem cilvēkiem, kuri uzskatāmi par tuvām kontaktpersonām. Konkrētā reisa pasažieri var sazināties ar SPKC pa tālruņiem 67081508, 67501590 vai 27802228. SPKC informēs citu valstu atbildīgās iestādes, kuru valstspiederīgie lidoja šajā reisā.

Personām, kuras atradās konkrētajā reisā, jānovēro savs veselības stāvoklis 14 dienas kopš atgriešanās Latvijā. Parādoties simptomiem, jāzvana 113. Savukārt personām, kuras tiks noteiktas par tuvām kontekatpersonām, būs jāpaliek mājās karantīnā ģimenes ārsta uzraudzībā.

Ceļojuma laikā pacientei nebija slimības simptomu, tāpēc citu cilvēku inficēšanās risks ir zems.

Pēc atgriešanās Latvijā, ģimene no lidostas mājās devās ar personīgo auto, un līdz šim brīdim nav apmeklējusi darbu vai izglītības iestādes.

“Atbildīgie dienesti rīkojas atbilstoši jau iepriekš izstrādātajiem plāniem, kas ļauj mums īstenot nepieciešamos pasākumus infekcijas ierobežošanai, rūpējoties par cilvēkiem, kuri slimo ar šo slimību, tālāk neizplatot vīrusu, un informētu sabiedrību par nepieciešamo rīcību,” sacīja ministre.

Visa aktuālā informācija regulāri tiek ievietota Slimību profilakses centra (SPKC) mājaslapā un SPKC un Veselības ministrijas sociālo tīklu kontos.

Jau ziņots, ka no 28. februāra īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas – Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi – paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, – ir jāzvana uz 113, bet analīžu veikšanai šīs personas netiks uzreiz vestas uz Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu (RAKUS) vai Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS). Tā vietā pie personām ar vieglas elpceļu infekcijas pazīmēm vienas dienas laikā dosies ārstniecības persona, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei, bet pati persona paliks mājās. Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, NMPD šo personu nogādās stacionārā.

Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informē pacientu un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņem 24 stundu laikā.

Ja izmeklējumu rezultāti uz COVID–19 būs negatīvi, personai tiks noteikts mājas režīms līdz pilnīgai slimības pazīmju izzušanai. Pēc telefoniskas saziņas ģimenes ārsts izsniegs darbnespējas lapu. Ja izmeklējumu rezultāti apstiprinās saslimšanu ar COVID–19, NMPD pacientu nogādās RAKUS vai BKUS.

Saslimšanas gadījumā SPKC uzsāks epidemioloģisko izmeklēšanu un apzinās iespējamās kontaktpersonas, kas varētu būt bijušas saskarsmē ar saslimušo.

NMPD brigādes, kas dosies paņemt analīžu materiālus laborotorai izmeklēšanai, strādās katru dienu no pulksten 8:00 līdz 22:00, un uz šo brigāžu darbu netiks attiecināti Ministru kabineta noteikumos noteiktie NMPD brigāžu ierašanās laiki uz izsaukumiem dzīvībai bīstamās situācijās. Analīžu materiālu piegāde laboratorijai notiks atkarībā no brigādei izstrādātā loģistikas maršruta un darba apjoma.

Veselības ministrija atgādina, ka ikvienam iedzīvotājam ir jāpievērš īpaša uzmanība higiēnas pasākumiem:

ja esi slims, paliec mājas;

bieži mazgā rokas ar ziepēm un ūdeni vai izmanto roku dezinfekcijas līdzekli uz alkohola bāzes;

ievēro distanci vismaz 2 metri no cilvēkiem ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

ja klepo vai šķaudi, izmanto vienreizlietojamo salveti. Pēc tam to izmet slēgtā tvertnē un nomazgā rokas;

izvairies aiztikt ar rokām acis, degunu un muti.