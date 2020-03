Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) 17.martā pulksten 11.30 aktualizējis informāciju par situāciju Latvijā saistībā ar COVID-19. Pēdējā diennaktī izmeklēti 391 pacienti uz COVID-19, no tiem infekcija apstiprināta 15 pacientiem. Līdz šim Latvijā kopā izmeklēti 1538 pacienti, apstiprināti 49 COVID-19 gadījumi.

SPKC ir sagatavojis statistikas datu atspoguļojumu par Latvijā apstiprināto COVID-19 saslimšanas gadījumu skaitu. Pieaugot gadījumu skaitam, dati tiks publicēti Latvijas novadu sadalījumā. Sīkāk datus šobrīd nevar atspoguļot, lai pasargātu konkrētu pacientu no sensitīvo datu izpaušanas. SPKC atgādina, ka lielākajā daļā no vietām, kur tiek fiksēta NMPD brigādes ierašanās spectērpos, analīžu rezultāti ir negatīvi.