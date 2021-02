Latvijā putnu gripa vēl 14 savvaļas putniem, Igaunijā – mājputnu novietnē

Augsti patogēnā putnu gripa konstatēta vēl 14 savvaļas ūdensputniem – 12 gulbjiem, gārnim un Kanādas zosij. Putni atrasti dažādās Latvijas vietās – Lapmežciemā, Jūrmalā, Ragaciemā, Rīgā – Dārziņos, Vērgalē, Ventspilī.

Līdz šim kopumā laboratoriski izmeklēti 35 savvaļas ūdensputni, no kuriem 20 konstatēta augsti patogēnā putnu gripa.

Savukārt no Igaunijas saņemtas ziņas, ka tikai nedēļu pēc tam, kad Igaunijā tika konstatēts pirmais augsti patogēnais putnu gripas gadījums savvaļas putniem, slimība konstatēta arī mājputnu novietnē ar 78 mājputniem Veru apkaimē. Igaunijas dienests veic slimības apkarošanas pasākumus.

Laboratorisko izmeklējumu rezultāti liecina, ka augsti patogēnā putnu gripa jau cirkulē Latvijas savvaļas ūdensputnu populācijā, un ar katru jaunu atklātu gadījumu, mājputnu inficēšanās riski pieaug, tāpēc Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina mājputnu turētājus nelaist mājputnus ārpus telpām vai nožogotām konstrukcijām, lai nepieļautu to kontaktu ar savvaļas putniem. Ja mājputniem novērotas slimības pazīmes – mājputni atsakās no barības un ūdens, ir samazinājusies dējība vai novērojama putnu mirstība, nekavējoties par to jāziņo veterinārārstam un PVD, kas veiks visas nepieciešamās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka ganāmpulku nav skārusi putnu gripa.

Ja mājputnu novietnē tiks apstiprināts putnu gripas uzliesmojums, lai novērstu slimības tālāku izplatīšanos, būs jālikvidē visi saimniecībā esošie putni, kā arī jānosaka riska zonas ap slimības skarto saimniecību. Tādējādi putnu gripas uzliesmojums nelielā piemājas saimniecībā var būtiski ietekmēt tās tuvumā esošo lielo putnkopības uzņēmumu darbu, piemēram, tirdzniecības ierobežojumu noteikšanas gadījumā.

Atgādinām, ka jau tuvākajā laikā valdība skatīs Zemkopības ministrijas ierosinātos grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz obligātu mājputnu turēšanu telpās vai nožogotās teritorijās. Stājoties spēkā grozījumiem, PVD arī veiks mājputnu turētāju pārbaudes, lai pārliecinātos, ka prasība tiek pildīta.

Iedzīvotāji par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem aicināti ziņot, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi.

Atgādinām, ka augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Slimības klīniskās pazīmes ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, grīļīga gaita, smakšana u.c. Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, piemēram, piekļūstot dīķiem un citām ūdenstilpēm. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.