Latvijas Banka izlaidīs kolekcijas monētu "Ventastega" ar fotoluminiscējošu apdruku, ko veidojis Ivars Drulle

Latvijas Banka šodien izlaidīs sudraba kolekcijas monētu "Ventastega" ar fotoluminiscējošu apdruku, kas veltīta devona perioda dzīvnieka 'Ventastega curonica' fosilajām, aģentūrai LETA pavēstīja Latvijas Bankā. Kolekcijas monētas grafiskā dizaina un plastiskā veidojuma autors ir mākslinieks Ivars Drulle.

Monētas priekšpuses (aversa) centrā atveidots no sekla ūdens uz sauszemes iznākošs tetrapods 'Ventastega curonica', kura skelets iezīmēts ar fotoluminiscējošu apdruku, savukārt monētas aizmugurē (reversā) ar punktiem un līnijām stilizēti atveidots gadu miljoniem ilgs laika ritums, bet kreisajā malā izvietota gadu skaita norāde 365 000 000.

Vismaz 40 sekunžu paturot monētu tiešos spilgtas gaismas staros un pēc tam aplūkojot tumsā, ventastegas skelets spīdēs.

Monētas cena vietnē "e-monetas.lv" būs 48 eiro. Noteikts iegādes limits vienai personai - piecas monētas. Monētas maksimālā tirāža ir 3000 eksemplāru.

Latvijas Bankā uzsvēra, ka monētas iegāde būs iespējama tikai interneta vietnē "e-monetas.lv" no šodienas pulksten 12.00.

Interneta vietnē "e-monetas.lv" veikto pirkumu saņemšana būs iespējama gan pa pastu, gan arī klātienē Latvijas Bankas kasē 20 darbadienu laikā, taču epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās var ieviest korekcijas iegādāto numismātikas produktu izsniegšanas kārtībā. Klienti par tām tiks informēti.

"Latvijas Bankas sudraba kolekcijas monēta veltīta oriģinālai un spilgtai Latvijas vēstures liecībai, kas ļauj iepazīt un izprast evolūcijas gaitu un tādējādi dara Latvijas zinātnieku atradumu īpaši nozīmīgu pasaulei," pauda Latvijas Bankā.

Centrālajā bankā arī atzīmēja, ka 'Ventastega curonica' fosilās atliekas tika atrastas Kurzemē - iežu atsegumos Ventas upes baseinā Skrundas apkārtnē. Sugas nosaukumā iemūžināts Ventas un Kurzemes nosaukums. Ventastega bija četrkājains, plēsīgs dzīvnieks, kas bija mazliet garāks par metru un dzīvoja pirms aptuveni 365 miljoniem gadu - laikā, kad tagadējā Latvijas teritorija atradās dažus grādus uz dienvidiem no ekvatora Eiramerikas paleokontinenta dienvidaustrumu malā.

Monēta izgatavota Nīderlandes naudas kaltuvē "Koninklijke Nederlandse Munt".

Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.