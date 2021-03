Latvijas Dabas fonds aicina nevalstiskās organizācijas pieteikties projektu konkursā “Klimata sveicieni”

Latvijas Dabas fonds (LDF) ir izsludinājis projektu konkursu “Klimata sveicieni: Ideju par klimata pārmaiņu komunikāciju izstrāde un īstenošana”, kurā aicina piedalīties jauniešu organizācijas, kā arī organizācijas ar pieredzi darbā ar jauniešiem. Projektu konkurss notiek LDF īstenotā starptautiskā projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ietvaros. Par to informē Latvijas Dabas fonda pārstāve Dita Stalovska.

Konkursā “Klimata sveicieni” paredzēts atbalstīt projektus, kas informētu un izglītotu jauniešus par klimata pārmaiņām Latvijā un pasaulē, kā arī iesaistītu tos klimatam draudzīgā rīcībā, un kurus īsteno nevalstiskas organizācijas. Konkursa ietvaros pieejamais budžets ir 25 000 eiro un tam var pieteikt projektus, kuru budžets ir no 3000 līdz 10 000 eiro. Projektu īstenošanas laiks ir no 2021. gada 17. maija līdz 2022. gada 30. aprīlim.

“Projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” mērķis ir veicināt sistēmisku izpratni par klimata pārmaiņām jauniešu vidū. Tieši jaunieši ir tā sabiedrības daļa, kuru dzīves klimata pārmaiņas ietekmēs tiešā veidā, turklāt visos aspektos. Tāpēc ar projektu konkursu “Klimata sveicieni” vēlamies stiprināt un atbalstīt organizācijas, kuras strādā vai vēlas strādāt ar klimata pārmaiņu jautājumiem un jauniešu auditoriju,” saka Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda direktors.

Projektu konkursā “Klimata sveicieni” var iesniegt idejas klimata pārmaiņu tēmas komunikācijai, kas ietver vienu vai vairākas šādas klātienes vai tiešsaistes aktivitātes:

Publiski pasākumi;

Izstādes, mākslas darbi, instalācijas, performances, vides elementi utt.;

Video, īsfilmas;

Izglītojošas lekcijas, stāstu vakari;

Darbnīcas, nometnes;

Citas radošas idejas un piedāvājumi.

Pieteikšanās konkursam “Klimata sveicieni” notiek līdz 16. aprīlim, pieteikumu formas sūtot uz adresi ldf@ldf.lv . Tā rezultāti tiks izvērtēti un paziņoti līdz 14. maijam. Konkursā jāpiesaka projekti, kuri tiks īstenoti no 2021. gada 17. maija līdz 2022. gada 30. aprīlim. Konkursa nolikums pieejams šeit: klimatasveicieni.lv.

Projekts “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” (“Game on! Don’t let climate change end the game”) ir 10 partneru 8 Eiropas valstīs veidota iniciatīva jaunatnes aktivizēšanai cīņā ar klimata izmaiņu radītajiem draudiem cilvēces nākotnei. Projektu līdzfinansē ES DEAR ("Development Education and Awareness Raising") programma.