Latvijas dzimšanas dienā Latvijas Televīzijā svētku tiešraides un pirmizrāde dokumentālajai filmai par Māru Zālīti

Latvijas 101. dzimšanas dienu Latvijas Televīzija aicina svinēt ar prieku. Svētku programmā tiešraides no oficiālajiem pasākumiem, LTV dokumentālās filmas “Māras pusē. Dzejniece un rakstniece Māra Zālīte” pirmizrāde un koncerts “Div’ dūjiņas”. Valsts svētku rītu plkst. 8.55 uzsāks ekumēnisks dievkalpojums no Doma baznīcas. Plkst. 10.05 TV pirmizrādi piedzīvos Aivara Freimaņa mākslas filmas “Puika” atjaunotā versija. Savukārt plkst. 11.55 būs vērojama valsts svētkiem veltītā Saeimas svinīgā sēde. Plkst. 13.25 sāksies tradicionālā Nacionālo Bruņoto spēku parāde, ko tiešraidē varēs vērot no 11. novembra krastmalas. Parādi komandēs Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Sandris Gaugers, un tā būs līdz šim vērienīgākā militārās tehnikas parāde – piedalīsies gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika, kā arī Iekšlietu ministrijas pakļautības iestāžu tehnika. Lielākais uzsvars būs likts uz Latvijas bruņoto spēku jaunāko militāro tehniku. Latvijas Televīzijas skatītājiem Nacionālo bruņoto spēku parādi komentēs NBS Apvienotā štāba pārstāvis pulkvedis Kaspars Pudāns kopā ar žurnālistu Dāvi Valdnieku.

Plkst. 14.55 būs vērojama Valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanas ceremonija Rīgas pilī. Valsts prezidents Egils Levits augstākos valsts apbalvojumus pasniegs dažādu profesiju un nozaru pārstāvjiem par pilsonisku patriotismu, godprātīgu un nesavtīgu kalpošanu Latvijas valstij un tautai. Rīgas pils Svētku zāles svinīgo noskaņojumu papildinās un ordeņu kavalierus sveiks Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” mākslinieciskā vadītāja Māra Sirmā vadībā.

Savukārt pievakarē plkst. 17.25 tiešraidē pieslēgsimies Nacionālajam teātrim, kur tradicionālajā svētku koncertā godināsim varonību un vārda spēku. Koncertā dzirdēsim U. Prauliņa “Dievaines”, E. Dārziņa “Melanholisko valsi”, A. Maskata opusu “Pusnakts Rīgā” kā veltījumu 20. gadsimtam, kora dziesmas ar Broņislavas Martuževas dzeju, J. Lūsēna “Karoga dziesmu” un citus darbus. Koncertu vadīs Lolita Cauka un Egils Melbārdis. Plkst. 19.55 Svinīgajā pasākumā pie Brīvības pieminekļa savu pirmo valsts svētku uzrunu tautai teiks Valsts prezidents Egils Levits.

Plkst 20.55 atgriezīsimies 11. novembra krastmalā un vērosim svētku uguņošanu. Tās muzikālā daļa šoreiz izskanēs kā veltījums Latvijas armijas simtgadei, Latvijas Zemessardzei un ikvienam, kurš valsts dzimšanas dienā izjūt paaudžu vienotību cauri laikiem.

Latvijas Televīzijas tiešraides 18. novembrī vadīs žurnālisti Anete Bērtule, Jānis Geste un Dāvis Valdnieks.

Pēc uguņošanas televīzijas pirmizrādi piedzīvos Latvijas Televīzijas dokumentālā filma “Māras pusē. Dzejniece un rakstniece Māra Zālīte”. Dzejniece un rakstniece Māra Zālīte daudziem ir simbols – Atmodas un atgūtas brīvības, inteliģences un ideālu. Viņa ir daudz runājusi par citiem, vērtējusi un spriedusi par procesiem, viņa rakstījusi par to, kas viņu veidojis, tomēr par to, kāda ir Māra Zālīte ikdienā un kā ir tur – Māras pusē, runāts ir maz. Režisore Zita Kaminska un scenārija autore Ilze Strenga dokumentējušas Māras dzīvi viena gada laikā, esot viņai blakus un ieskatoties viņas ikdienā.

Vakara noslēgumā plkst. 22.40 izskanēs koncertuzvedums “Div’ dūjiņas”, kas veltīts Latvijas armijas simtgadei. Armija tika izveidota, dažādu latviešu paaudzēm apvienojoties kopīgam mērķim – cīņai par brīvību. Svinot šo apvienošanās ideju, arī šajā koncertā piedalīsies gan Latvijā sen iemīļoti mūziķi, gan jaunieši no Zemessardzes orķestra un kora “Stars”, vienojoties kopīgā veltījumā. Izskanēs gan senas karavīru dziesmas jaunās apdarēs, gan arī jaunas, vēl nedzirdētas Ulda Marhileviča kompozīcijas.

Svinēsim Latvijas dzimšanas dienu ar prieku!