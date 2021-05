Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija biedriem sniegs jaunu pakalpojumu – projektu rakstīšanu

Sadarbībā ar ilggadēju Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) projektu rakstītāju Aigu Smiltāni, LLKA saviem biedriem plāno piedāvāt jaunu pakalpojumu – projektu pieteikumu sagatavošanu, kā arī asistēšanu projektu realizācijā un turpmākās dokumentācijas sagatavošanā.

Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvi ir vieni no aktīvākajiem dažādu projektu realizētājiem. Šādas aktivitātes pamatā ir vēlme veicināt kooperatīva attīstību un sekmēt to biedru saimnieciskās darbības izaugsmi. Taču jāatzīst, ka projektu rakstīšana ir ļoti precīzs, detalizēts un, reizēm, arī sarežģīts uzdevums, kura izpildes kvalitātei jābūt visaugstākajā līmenī. Tieši tādēļ LLKA plāno turpmāk saviem biedriem piedāvāt dažādu projektu rakstīšanas pakalpojumus, kā arī konsultācijas, par to realizāciju un projektu atskaišu sagatavošanu.

No LLKA puses pakalpojuma īstenošanā iesaistīsies pieredzes bagātā LLKA projektu vadītāja Aiga Smiltāne, kas ar Eiropas Savienības un nacionālo projektu izstrādi saistītos jautājumos darbojas jau kopš 2004.gada.

Par projekta sagatavošanu un rakstīšanu A.Smiltāne saka šādi: „Pārdomāts un kvalitatīvi sagatavots projekts ir tā veiksmes atslēga. Tas atvieglo darbu gan projektu vērtētājiem, gan pašiem projekta iesniedzējiem tā realizācijas procesā, izvairoties no neparedzētām izmaiņām vai papildus finanšu ieguldījumiem neieplānotos darbos vai investīcijās.”

Projektu rakstīšana, pārbaude un atskaites sagatavošana būs maksas pakalpojums, kura cena atšķirsies atkarībā no nepieciešamā darba apjoma.