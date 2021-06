Latvijas Mediju ētikas padome maijā izvērtējusi sūdzības par godprātības un avotu daudzveidības trūkumu, viedokļa un faktu nenošķiršanu mediju darbā

Maija nogalē norisinājās biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” izveidotās Ētikas padomes ikmēneša sēde. Šī bija jau otrā Ētikas padomes sēde jaunā sastāvā, un tajā tika izvērtas sūdzības par vairākiem iespējamiem mediju ētikas pārkāpumiem žurnālistu darbā – godprātības un avotu daudzveidības trūkumu, kā arī viedokļu un faktu nenošķiršanu publikāciju veidošanā.

Ikmēneša sēdē Ētikas padome turpināja izvērtēt sūdzību par TV3 raidījumu “Degpunktā”, kas veidots par traģisko notikumu Tukumā, kurā nopietnus apdegumus guva divi vīrieši. Sūdzības iesniedzēja ieskatā žurnālists notikumu gaitu atspoguļojis tendenciozi, neiedziļinoties jautājumā par līdzšinējiem cietušās personas iesniegumiem Valsts policijā un atspoguļojot tikai vienu no notikuma versijām, neskatoties uz to, ka uzsāktajā kriminālprocesā vēl tikai tiek iegūtas ziņas, kas var apstiprināt kādu no izmeklēšanas versijām. Bez šaubām, Ētikas padome apzinās mediju apstākļus, strādājot ar dinamiski mainīgu informāciju, kas gan izmeklēšanas, gan žurnālistiskas izpētes rezultātā var mainīties un attīstīties. Medija uzdevums ir turpināt šādu sensitīvu jautājumu izpēti, lai sabiedrībai nodrošinātu pieeju aktuālākajai informācijai un pēc iespējas objektīvu ieskatu konkrētās situācijas attīstībā.

Izvērtējot konkrēto raidījuma “Degpunktā” sižetu un saņemto medija skaidrojumu, Ētikas padome saskatījusi Biedrības Ētikas kodeksa 4.1.punkta jeb godprātības principa pārkāpuma pazīmes. Ētikas padomes ieskatā medija žurnālists ir rīkojies pārseidzīgi, traģisko notikumu atspoguļojumā attīstot tikai vienu iespējamo notikuma versiju, kas noveda pie nepamatotas jautājuma sensacionalizācijas. Katram medijam ir jāizvērtē dažādi iespējamie notikuma scenāriji, lai medija sagatavotie materiāli sabiedrībai radītu pēc iespējas objektīvāku priekšstatu par tiem. Gadījumā, ja, sižetā pētot konkrētu jautājumu, tiek attīstīts tikai viens iespējamais scenārijs, jautājuma izpēte būtu turpināma, cenšoties noskaidrot arī citas notikuma versijas, kas veicinātu pilnvērtīgu sabiedrības izpratni par notikušo.





Ētikas padome saņēmusi sūdzību arī par izdevniecības “Rīgas Viļņi” portālā "Jauns.lv" veidoto publikāciju “Statīnu terapija nespēj sasniegt tās galveno mērķi”. Sūdzības iesniedzējs norāda, ka rakstā pausts vienpusējs viedoklis jeb izmantots viens pētījums, kas var tīši vai aizklāti ietekmēt auditoriju, kā arī nav ievērota viedokļu daudzveidība, jo rakstā pausts viedoklis tikai no viena avota, kas, turklāt, ticis kritizēts zinātniskajā kopienā. Ētikas padome vērš uzmanību, ka mediju materiāli, kas ir saistīti ar ārstniecību, jāvērtē kā īpaši sensitīvi, pieļaujot šādas informācijas iespējamo ietekmi uz sabiedrības veselību. Tāpat ir jāņem vērā, ka kādas īpašas terapijas piemērotību pamatā vērtē konkrētu personu ārstējošs ārsts.

Medijiem atgspoguļojot ar ārstniecību un citām sensitīvām tēmām saistītus jautājumus, ir jāizvēlas vai nu analītiska jautājuma izpēte, izmantojot vairākus ar jautājumu saistītus viedokļus no dažādiem avotiem, vai arī, viedokļa raksta gadījumā, jānodrošina pilnvērtīga infromācija par viedokļa autoru. Ņemot vērā, ka jauns.lv rakstā nav norādīts tā autors, kā arī rakstā izdarītie secinājumi nekritiski balstīti vienā avotā, Ētikas padome ir konstatējusi biedrības Ētikas kodeksa 4.2. jeb daudzveidības un 4.4. jeb faktu un viedokļu nošķīruma punktu pārkāpumu pazīmes. Ētikas padome uzsver, ka medija uzdevums ir sekmēt sabiedrības tiesības saņemt daudzvedīgu informāciju un viedokļus no dažādiem avotiem, bet tajos gadījumos, kad publicēts žurnālista viedoklis, tas skaidri jānošķir no faktiem. Ētikas padomes ieskatā šajā rakstā bija vai nu jānosauc viedokļa autors, vai arī jānodrošina viedokļu daudzveidība, uzsverot dažādus pastāvošos viedokļus par attiecīgo ārstniecības metodi.







Vienlaikus Ētikas padome ir saņēmusi vairākas sūdzības par “Neatkarīgās Rīta Avīzes” portāla "Nra.lv" publikāciju "Nēģeru ceļš uz kundzību pasaulē”, kurā tās autors ir paudis viedokli par verdzību Amerikas Savienotajās Valstīs, toties sūdzības iesniedzēji ir saskatījuši diskriminācijas un naida kurināšanas pazīmes. Šobrīd raksts vairs nav publiski pieejams, kas nozīmē, ka, iespējams, arī portāla redakcija ir saskatījusi problēmas raksta saturā. Lai gan katram cilvēkam ir tiesības uz savu viedokli un šajā rakstā nav saskatāmi sūdzībās minētie biedrības Ētikas kodeksa pārkāpumi, veidojot jebkāda veida publikācijas, tostarp arī viedokļa rakstus, ir jābalstās uz korektiem vēstures faktiem, ne vispārinājumiem un pieņēmumiem, kā šajā gadījumā to darījis raksta autors. Ētikas padome atbalsta viedokļu daudzveidību, tomēr šajā rakstā autors izmantojis pārāk asu, neiecietīgu un pieņēmumos balstītu diskursu pret konkrētu cilvēku grupu, piemēram, vairākkārt izmantojot vārdu “nēģeris” gan pašā rakstā, gan tā uz sensacionalitāti vērstajā virsrakstā. Ētikas padome atgādina, ka ikvienam profesionālam medijam un tā darbiniekiem ir jārūpējas par kvalitatīvu un ētisku žurnālistikas praksi, veidojot tādu saturu, kas balstīts vispārzināmos un pieņemtos faktos, ne pieņēmumos un vispārinājumos par tiem.





Biedrība "Latvijas Mediju ētikas padome" dibināta 2018. gadā, apvienojoties kopumā 15 mediju nozares asociācijām un uzņēmumiem. Šobrīd biedrībā ir 32 biedri, pārstāvot visu formu un žanru medijus, mediju asociācijas un organizācijas, kas darbojas mediju jomas pētniecībā. Biedrības valdes priekšsēdētājs ir Jānis Lielpēteris. Sūdzības Mediju ētikas padome izskata deviņu cilvēku sastāvā. Papildu informācija: www.lmepadome.lv .

Informācija par Mediju ētikas padomes darbu sagatavota ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu līdzdarbības līguma par valsts pārvaldes uzdevuma – sabiedrības kritiskās domāšanas stiprināšana attiecībā uz mediju saturu un mediju atbildīguma veicināšana – veikšanu ietvaros.