Latvijas Nacionālā bibliotēka saņem pirmo digitālo dziesmu grāmatu ar 175 tūkstošu cilvēku iedziedātu kopdziesmu

Latvijas simtgadei veltītā projekta „Izdziedam 100” ietvaros Elektrum svinīgi nodeva Latvijas Nacionālajai bibliotēkai interaktīvu mūzikas platformu ar vairāk nekā 250 simtgades nozīmīgākajām latviešu dziesmām, to vēsturiskajiem aprakstiem un notīm, kas turpmāk bibliotēkā būs pieejama lietošanai visai sabiedrībai. Materiālu sagatavošanā vērienīgu darbu ieguldījuši muzikologi Juris Vaivods un Daiga Mazvērsīte, Aigars Grāvers un viņa ierakstu studijas mūziķi, kā arī citi mākslinieki.





Vienlaikus Latvijas Nacionālā bibliotēka glabāšanā saņēma unikālu dāvanu Tautas grāmatu plauktam – pirmo digitālo grāmatu ar apkopotajām dziesmām un pasaulē garāko digitālo kopdziesmu, kurā 175 tūkstoši latviešu izdziedājuši 10 358 dziesmas 512 stundu garumā.





Āris Žīgurs, AS „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs: „Īstenotajam projektam „Izdziedam 100” var vilkt paralēles ar Dainu skapi – tajā apkopotas tautasdziesmas, ko Krišjānim Baronam iesūtīja cilvēki no visiem Latvijas pagastiem un kas atspoguļoja mūsu tautas dzīvi. Līdzīgi notika mūsu projekta laikā, kad cilvēki dažādākajās vietās – mājās, darbā, pasākumos, svinībās izmantoja iespēju, lai izdziedātu savas mīļākās dziesmas vietnē un uzdāvinātu savu balsi Latvijai. Dainu tēvs savā katalogā dainas kārtoja, pārrakstīdams tās uz papīra lapiņām, un mēs esam gājuši līdzīgu ceļu, tikai mūsdienīgi. Šis projekts sabiedrībai bija pieejams digitāli un digitālā veidā mēs to arī dāvājam Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.”





Dace Melbārde, kultūras ministre: „Projekts Izdziedam100 ir kļuvis par unikālu laikmeta liecību, kurā ietērptas pirmā Latvijas gadsimta populārākās melodijas un šodienas cilvēku balsis. Latvijas simtajā gadā esam daudzkārtīgi izdziedājuši Latvijas gadsimta nozīmīgākās dziesmas un Izdziedam100 korī apvienojušies gandrīz 10% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Esmu gandarīta, ka projektam pievienojušies arī Latvijas cilvēki no daudzām valstīm - Lielbritānijas, ASV, Vācijas, Īrijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Peru, Lietuvas, Dānijas un citām valstīm.”







Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors: „Bibliotēkas krājumā ir vairāk nekā četri miljoni vienību, tostarp plaši pārstāvētas arī mūzikas grāmatas, notis un ieraksti dažādos formātos. Taču krājumam īpaši nozīmīgi ir ieguvumi, kurus raksturo to saturiskā un izcelsmes neatkārtojamība. Latvijas valsts simtajā gadā mūsu kolekciju ir papildinājuši gan ārvalstu prezidentu, gan karaļnamu, gan vēstniecību un pat pāvesta dāvinājumi. Taču sevišķi būtiski ir tie, kurus esam radījuši mēs paši, latvieši, – papildinot nacionālo krājumu ar tikai mūsu kultūrai raksturīgām vērtībām.”





Par godu Latvijas simtgadei Elektrum pirms gada novembrī ar Latvijas valsts simtgades biroja, Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kā arī ievērojamu muzikologu, komponistu, mūziķu un vēsturnieku atbalstu aizsāka nozīmīgu mūsu tautas identitātes projektu – interaktīvas mūzikas platformas izveidi, iekļaujot īpaši atlasītas, kvalitatīvas vēstures liecības jeb dziesmas, kas raksturīgas mūsu valsts aizritējušai simtgadei.







Izveidotajā lietotnē www.izdziedam100.lv gada garumā ikvienam bija iespēja pievienot savu balsi digitālajai kopdziesmai, izdziedot kādu no dziesmām. Kopā dziesmas izdziedājuši 175 106 dalībnieki, tādējādi dāvājot savu balsi Latvijai un atstājot paliekošu vēstures liecību – savas balss skanējumu mūsu nākamajām paaudzēm. Iedzīvotājiem aktīvi iesaistoties, izveidota garākā digitālā kopdziesma pasaulē!





Šī projekta tapšanā atbalstu pauduši tā vēstneši – maestro Raimonds Pauls, mūziķi, aktieri un citas sabiedrībā zināmas personas: Latvijas Nacionālā teātra un Jaunā Rīgas teātra kolektīvs, labdarības organizācija „Nāc līdzās!”, mūziķi Renārs Kaupers, Aija Andrejeva, Dons, Aminata u. c.





Šis ir apjomīgs, vērtīgs un vērienīgs projekts Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, kas veidots, izmantojot mūsdienīgus un interaktīvus rīkus. Gada garumā katru mēnesi sabiedrība tika iepazīstināta ar muzikologu Jura Vaivoda un Daigas Mazvērsītes piedāvāto dziesmu izlasi, savukārt dziesmu apstrādi, fonogrammu un nošu izveidi veica Aigars Grāvers un viņa ierakstu studijas mūziķu kolektīvs.