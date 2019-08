Latvijas Pasta vērienīgas modernizācijas pirmais solis - pakomātu tīkla iegāde

ielākā daļa jeb 97% Latvijas iedzīvotāju saņem sūtījumus ar Latvijas Pasta starpniecību, bet 81% izmanto pasta pakalpojumus, lai nosūtītu vēstules vai paciņas, liecina Latvijas Pasta veiktā aptauja. Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem mūsdienīgus, ērtus un augošajam pieprasījumam atbilstošus pakalpojumus, Latvijas Pasts sācis apjomīgu modernizācijas plānu īstenošanu. Turpmāko gadu perspektīvā tie ietver daudzu pakalpojumu automatizāciju, uz klientu vērstu apkalpošanas un pašapkalpošanās sistēmu pilnveidošanu, kā arī dabai draudzīgu risinājumu ieviešanu ikdienas darbā.

“Latvijas sakaru un loģistikas nozarē Latvijas Pasts ir viens no pieredzējušākajiem uzņēmumiem. Ar gandarījumu vēroju, kā tas kļūst konkurētspējīgāks un modernāks, reizē spējot izmantot arī neatsveramo pieredzi, kas uzkrāta gadu desmitiem. Ar katru soli, ko Latvijas Pasts sper pretim mūsdienīgākiem risinājumiem, tas veicina gan nozares, gan visas Latvijas tautsaimniecības izaugsmi,” uzsver satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

Tā kā Latvijas iedzīvotāji aktīvi izmanto Latvijas Pasta pakalpojumus, uzņēmums plāno būtiski uzlabot to pieejamību. Tāpēc jau tuvākajā laikā tiks automatizēta būtiska pakalpojumu daļa, pilnveidojot klientu attālinātu apkalpošanu un pašapkalpošanās iespējas. Pasta nodaļās paredzēts ieviest pašapkalpošanās kases, bet zvanu centru aprīkot ar virtuālajiem asistentiem, kā arī attīstīt plašu elektronisko pakalpojumu klāstu. Klientiem būs iespēja izmantot pašapkalpošanās platformu sūtījumu noformēšanai Manspasts.lv, kā arī aktīvi turpināt lietot pilnveidoto mobilo lietotni, kas ļauj attālināti pieteikties pasta pakalpojumiem pasta nodaļā un kopš augusta piedāvā arī sūtījumu pāradresāciju uz ērtāko saņemšanas vietu ar mobilā tālruņa palīdzību.

Viens no būtiskākajiem soļiem Latvijas Pasta modernizācijas plāna īstenošanā jau sperts, par 1,8 miljoniem eiro no investīciju fonda Baltcap iegādājoties 61 pasta sūtījumu saņemšanas termināļa tīklu, kas līdz šim bija pazīstams ar Pasta stacijas zīmolu. Darījuma rezultātā Latvijas Pasts ieguvis pilnīgi visus Baltcap 100% piederošos Pasta stacijas patlaban funkcionējošos pasta termināļus jeb pakomātus, tādējādi būtiski paplašinot sūtījumu izsniegšanas iespējas. Līdz ar to Latvijas Pasts vairāk nekā 370 pasta nodaļām, 1300 pastnieku un 100 kurjeru servisam, kā arī 50 Circle-K degvielas uzpildes staciju tīklam sūtījumu izsniegšanai pievienoti 26 pakomāti Rīgā un 35 pakomāti galvaspilsētas apkaimē un citās Latvijas pilsētās.