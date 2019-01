Latvijas Pasts bojātā veidā saņem gandrīz 80 pasta sūtījumu maisus no Nīderlandes

Latvijas Pasts bojātā veidā saņēmis gandrīz 80 avioceļā piegādātu pasta sūtījumu no Nīderlandes. Vairāki saņemto sūtījumu maisi ir pilnībā samirkuši, bet citi – pat izjukuši, tāpēc daļai no tiem nav iespējams noteikt adresātus. Starptautiskajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Pasts sastādījis attiecīgu dokumentu, kas iesniegts Nīderlandes pasta operatoram PostNL. Bojātie sūtījumi Latvijas Pastā tiek pārpakoti, lai tos varētu piegādāt identificējamajiem adresātiem – katrs bojātais sūtījums tiek īpaši marķēts ar norādi par saņemšanu bojātā veidā un informatīvu vēstuli no Latvijas Pasta.





Katrā no gandrīz 80 maisiem, kas saņemti ar avioreisiem, ievietoti vairāki desmiti sūtījumu – lielākā daļa sūtījumu ir samirkuši, bet daļa no tiem mitruma rezultātā pilnībā izjukuši, neļaujot noteikt adresātu, kam sūtījums bijis paredzēts.



Pašlaik Latvijas Pasta darbinieki pārpako bojātos sūtījumus, lai varētu nodrošināt piegādi tiem adresātiem, kam tas iespējams. Katrs šāds sūtījums tiek marķēts ar attiecīgu norādi par saņemšanu mitrā/bojātā veidā, kā arī tiks pievienota Latvijas Pasta informatīvā vēstule. Lai izteiktu savas pretenzijas par sūtījuma nekvalitatīvu piegādi, saņēmējam par bojātā veidā saņemto sūtījumu jāinformē tā izsūtītājs, kam savukārt jāvēršas attiecīgi Nīderlandes pasta uzņēmumā. No savas puses Latvijas Pasts jau informējis Nīderlandes pasta operatoru par konkrētajiem bojātā veidā saņemtajiem pasta sūtījumiem.



Latvijas Pasta Kvalitātes vadības daļas vadītāja Linda Ševele skaidro: “Klientiem, kuri saņēmuši bojātus sūtījumus, ir tiesības no tiem atteikties un vērsties ar pretenziju pie izsūtītāja. Ja sūtījums tiek saņemts pasta nodaļā, atteikšanās ar īpašu aktu jānoformē uz vietas pasta nodaļā, bet, ja sūtījumu piegādā Latvijas Pasta Eksprespasta kurjers, atteikšanās no tā ar attiecīgu aktu jānoformē, sūtījumu saņemot.” Ņemot vērā, ka atsevišķi sūtījumu saņēmēji bojātā iepakojuma dēļ nav nosakāmi, Latvijas Pasts aicina adresātus vērsties pie izsūtītāja, ja sūtījums no Nīderlandes nav saņemts mēneša laikā kopš tā izsūtīšanas dienas, kas bijusi 3.decembris.



Jautājumu un neskaidrību gadījumā klienti aicināti sazināties ar Latvijas Pasta klientu centru speciālistiem: tālrunis 67008001, 27008001; e-pasts: info@pasts.lv.



Latvijas Pasts nereti mēdz saņem sūtījumus no ārvalstīm bojātā veidā, taču tradicionāli tas notiek rudens un pavasara sezonā, savukārt tik liela apjoma sūtījumu saņemšana bojātā veidā ir retums.



Bojāto sūtījumu attēli, sūtījumi ar marķējumu par saņemšanu bojātā veidā un Latvijas Pasta informatīvā vēstule klientiem šeit.